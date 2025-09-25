Sebastián Yatra contagia toda su ‘energía bacana’ al público cordobés

La plaza de toros de Los Califas se ha transformado la noche de este jueves en un escenario de emociones compartidas con Sebastián Yatra como maestro de ceremonias. El de Colombia, que el día anterior había compartido en sus redes sociales imágenes paseando por Córdoba y confesando lo cautivado que estaba por la belleza de la ciudad, llegaba a una cita muy especial: su penúltima parada en España y la última antes de acabar su gira por el país en el Movistar Arena en Madrid.

Desde temprano, y a pesar de ser jueves, el público iba llegando al recinto con un ambiente festivo, entre expectación, cánticos y sonrisas que anticipaban la magnitud de la velada. En la entrada al ruedo, un grupo de unas diez niñas se agolpaba con los ojos brillantes y la emoción a flor de piel, cantando y tarareando las canciones de su cantante favorito mientras fantaseaban con la idea de tenerlo cerca. Dentro, la mezcla de generaciones en la gradas, donde podías observar familias enteras asistiendo al concierto, junto a los grupos de amigas, mayoritariamente jóvenes, que llenaban el ruedo, creó desde el principio una magia y «energía bacana» bastante especiales.

El concierto de Sebastián Yatra en Córdoba, en imágenes / Manuel Murillo

Cuando las luces bajaron y Sebastián Yatra apareció en escena, la plaza de toros de Los Califas se llenó de un éxtasis compartido. La puesta en escena consistía en una estructura que ocupaba todo el escenario, con escaleras a ambos lados por las que Yatra subía y bajaba mientras sus seis músicos se distribuían estratégicamente por todo el montaje. Al comienzo, una pantalla gigante situada al fondo del escenario proyectaba imágenes de la Mezquita de Córdoba, intercaladas con otras que habían grabado de los fans que habían llegado temprano al recinto.

El artista comenzó cantando Milagro, mientras pasaba por debajo de la estructura demostrando su carisma y dominio del escenario, jugando con el público y el micrófono, enérgico y cercano. La noche se mezclaba entre la euforia de los hits bailables -Tacones Rojos, Una noche sin pensar, Traicionera o Pareja del año- y la intimidad de las baladas como Un Año o No hay nadie más, que acompañó de su guitarra.

Momento memorable

La cercanía con el público alcanzó un momento inolvidable cuando una fan, embarazada de cinco meses y acompañada de su hija de 16 años, le acercó un sobre que contenía el sexo de su bebé para que fuera él quien lo desvelara. Con la plaza expectante pidió a todos hacer una cuenta atrás y anunció que sería niño. Se llamará Tomás. Conmovido, se bajó del escenario para abrazar a madre e hija y les dedicó una canción.

Otro momento destacado y especial fue cuando cantó con Martina, de La Voz Kids. Dos artistas que unieron su talento y crearon un instante lleno de complicidad y ovaciones del público.

Una noche para recordar, marcada por la conexión del artista con su público y que se cerró entre vítores, aplausos y un aura de emoción y felicidad que contagió a todos los allí presentes, embriagados por el arte del colombiano.