Luis Piedrahita, Magicians y Mag Lari traen su magia a Córdoba durante tres noches de octubre

El ciclo La Magia está en Córdoba regresará el próximo mes de octubre a los teatros de la ciudad con una nueva edición, de la mano de la delegación de Cultura y el IMAE. Las tablas darán paso a la ficción mediante una batería de trucos e ilusionismo durante tres noches para aptas para el disfrute de todas las edades.

Luis Piedrahita, reconocido por sus apariciones televisivas en las que compagina humor e ilusionismo, inaugurará el ciclo el próximo 9 de octubre a las 20:00 en el Teatro Góngora con su show Apocalípticamente correcto: un ingenioso monólogo sobre el escurridizo tema de la libertad y el destino. Piedrahita reflexionará con ironía sobre el horóscopo y las autocaravanas, intentando demostrar que nuestro destino no está en las estrellas ni en los mapas de las carreteras.

El viernes 10 de octubre aterrizará en las tablas del Góngora la exhibición del grupo Magicians, un tridente formado por Adrián Carratalá (mago), Mag Marín (mago) y Katerina (ilusionista), bajo la dirección de Santiago de Retes, que combinará música y magia de tres españoles galardonados internacionalmente.

Finalmente, será Mag Lari quien concluya este nuevo ciclo de magia en Córdoba con el show Strafalari el sábado 11 de octubre a las 20:00 en el Gran Teatro. El título de su espectáculo procura dar un ligero aviso de su humor, sus números, su vestuario y, en general, de su manera de hacer.

Entradas

Las entradas para los espectáculos están a la venta desde este jueves a través de la página web del IMAE y en horario de taquillas. Además, Cultura ha puesto a disposición de todo el público un bono descuento del 35% aplicable por la compra de los tres espectáculos del ciclo.