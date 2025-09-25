Córdoba volverá a latir con el arte joven en el festival CREA 2025

Nueva entrega del festival CREA. El director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Antonio Ramírez, junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, la coordinadora del IAJ en Córdoba, Carmen María Arcos y la diputada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil, han presentado la próxima edición del Festival CREA, que se celebrará el próximo sábado 18 de octubre en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A). La cita, producida junto a Night Room TV, llega con una propuesta ambiciosa, innovadora y profundamente conectada con el pulso artístico contemporáneo.

Ramírez ha informado de que, por primera vez, el festival contará con tres escenarios simultáneos, “ofreciendo al público una experiencia inmersiva en la que se entrelazan música, arte y danza con una puesta en escena vanguardista”. El cartel reunirá a artistas cordobeses, nacionales e internacionales, consolidando a Córdoba como un punto de encuentro clave para el talento emergente.

Encuentro de pintores

El festival se expande más allá del C3A gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba, con la celebración del Encuentro de Pintores: Córdoba Crea, “que tendrá lugar la mañana del 18 de octubre de 10 a 14 horas en escenarios emblemáticos de la ciudad como el Puente Romano, la Mezquita-Catedral y la Judería”, ha explicado la diputada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud. Sara Alguacil.

La actividad, dirigida a jóvenes de 16 a 30 años (con un máximo de 50 plazas), será gratuita y los participantes recibirán un kit artístico exclusivo (lienzo, carboncillo, mochila y camiseta oficial). La temática elegida es La belleza oculta, invitando a los jóvenes a reinterpretar rincones secretos y detalles invisibles de Córdoba. Se han establecido diferentes categorías de premios de 500 €, 300 € y 100 € para las tres mejores obras.

Como ha señalado la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, con esta edición, “Córdoba Crea 2025 reafirma su esencia como celebración del talento joven y la cultura como motor de cambio, en una ciudad que se reinventa a través de la creatividad”

Por su parte, la coordinadora del IAJ, Carmen María Arcos, ha señalado que “este festival no es solo un evento cultural, es una invitación a que la juventud andaluza sea protagonista y motor de transformación social a través del arte”, ha destacado Ramírez.

El objetivo de Córdoba Crea es ofrecer un certamen adaptado a la juventud de hoy y, por ello, el IAJ fomentará cada año una disciplina artística diferente, comenzando el pasado año por la música.

Este festival es la evolución del conocido Eutopía, que ahora presenta mejoras basadas en temáticas más frescas, innovadoras y rompedoras, concentradas en menos días, por petición de los participantes anteriores, pero con más contenido.