Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Flamenco

José Méndez cierra este jueves el ciclo ‘Música y otros ritmos’ de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba

Estará acompañado al cante con Virginia Gómez, al toque con Gaspar de Holanda y al baile y cante con Verónica Campos

El cantaor flamenco José Peña Méndez actuará este jueves en el ciclo ‘Música y otros ritmos’ de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba.

El cantaor flamenco José Peña Méndez actuará este jueves en el ciclo ‘Música y otros ritmos’ de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Con el flamenco de José Peña Méndez en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba se cierra este jueves, día 25, a las 20.00 horas, el ciclo denominado Música y otros ritmos que han programado para el mes de septiembre dicha entidad y Música Fundamental. José Peña estará acompañado al cante con Virginia Gómez, al toque con Gaspar de Holanda y al baile y cante con Verónica Campos. La entrada es libre hasta cubrir el aforo del salón de actos.

José Peña Méndez, cantaor gitano, más conocido con su propio nombre artístico de José Méndez, nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 23 de noviembre de 1966, viniendo de una familia cantaora como son los Méndez y siendo familiar directo de la Paquera de Jerez y nieto de El Pili, cantaor flamenco de reconocido prestigio. Son numerosas sus actuaciones en TV: Puerta del Cante, en Canal Sur, con la guitarra de Moraíto Chico; Arte y Artista en T.V.I., donde se le dedicó un programa completo con la guitarra de Parrilla de Jerez; 3×4, en T.V.2, grabado en la Fundación Andaluza de Flamenco con otros artistas jerezanos; A Compás, en Onda Jerez TV; así como en diversas Fiestas de la Bulería y Viernes Flamenco. Arranque Roteño, etc…

Destaca también por su trayectoria internacional, habiendo estado en Japón durante 6 meses en el Tablao Flamenco Tokio con Eva la Yerbabuena, El Mistela, etc. Con todas las figuras del baile como Mario Maya, Manolete, El Guito, Manuela Carrasco, Cristina Hoyos, Carmen Cortés, Farruco (en la Expo de Barcelona de 1992), etc. Y en solitario en festivales internacionales en Suiza, Alemania, Italia, Francia, Holanda o Inglaterra. En 1987 interviene junto a otros artistas jerezanos en el disco producido por Pepe de Lucía ‘De Santiago a la Plazuela’. En 1989 canta en el disco de villancicos de la Caja de Ahorros de Jerez con la guitarra de Parrilla de Jerez. En solitario ha grabado un disco en compañía de Juan Carmona en el que destaca también el guitarrista Moraíto Chico, cuyo disco se llama ‘Entre dos Barrios’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Córdoba da la bienvenida al otoño con dos noticias buenas y una mala en lo climático
  3. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  4. ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
  5. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
  6. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  7. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
  8. El concierto de Leiva en Córdoba se mantiene pese a la suspensión de Guadalajara

El Movimiento Ciudadano pide al PP que grave la apertura de establecimientos turísticos en el casco de Córdoba

El Movimiento Ciudadano pide al PP que grave la apertura de establecimientos turísticos en el casco de Córdoba

Cristóbal Blanco, neurocirujano del Hospital Cruz Roja de Córdoba

Cristóbal Blanco, neurocirujano del Hospital Cruz Roja de Córdoba

José Méndez cierra este jueves el ciclo ‘Música y otros ritmos’ de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba

José Méndez cierra este jueves el ciclo ‘Música y otros ritmos’ de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba

Emacsa ejecutará una obra de urgencia en el Guadalmellato para garantizar el suministro de agua en Córdoba

Emacsa ejecutará una obra de urgencia en el Guadalmellato para garantizar el suministro de agua en Córdoba

Cristóbal Blanco, neurocirujano de Cruz Roja: "Que tocara bien el piano nos decía que íbamos muy bien"

Cristóbal Blanco, neurocirujano de Cruz Roja: "Que tocara bien el piano nos decía que íbamos muy bien"

El Rey, a Israel en la ONU: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"

El Rey, a Israel en la ONU: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"

Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo

Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
Tracking Pixel Contents