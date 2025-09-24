José Méndez cierra este jueves el ciclo ‘Música y otros ritmos’ de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba

Con el flamenco de José Peña Méndez en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba se cierra este jueves, día 25, a las 20.00 horas, el ciclo denominado Música y otros ritmos que han programado para el mes de septiembre dicha entidad y Música Fundamental. José Peña estará acompañado al cante con Virginia Gómez, al toque con Gaspar de Holanda y al baile y cante con Verónica Campos. La entrada es libre hasta cubrir el aforo del salón de actos.

José Peña Méndez, cantaor gitano, más conocido con su propio nombre artístico de José Méndez, nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 23 de noviembre de 1966, viniendo de una familia cantaora como son los Méndez y siendo familiar directo de la Paquera de Jerez y nieto de El Pili, cantaor flamenco de reconocido prestigio. Son numerosas sus actuaciones en TV: Puerta del Cante, en Canal Sur, con la guitarra de Moraíto Chico; Arte y Artista en T.V.I., donde se le dedicó un programa completo con la guitarra de Parrilla de Jerez; 3×4, en T.V.2, grabado en la Fundación Andaluza de Flamenco con otros artistas jerezanos; A Compás, en Onda Jerez TV; así como en diversas Fiestas de la Bulería y Viernes Flamenco. Arranque Roteño, etc…

Destaca también por su trayectoria internacional, habiendo estado en Japón durante 6 meses en el Tablao Flamenco Tokio con Eva la Yerbabuena, El Mistela, etc. Con todas las figuras del baile como Mario Maya, Manolete, El Guito, Manuela Carrasco, Cristina Hoyos, Carmen Cortés, Farruco (en la Expo de Barcelona de 1992), etc. Y en solitario en festivales internacionales en Suiza, Alemania, Italia, Francia, Holanda o Inglaterra. En 1987 interviene junto a otros artistas jerezanos en el disco producido por Pepe de Lucía ‘De Santiago a la Plazuela’. En 1989 canta en el disco de villancicos de la Caja de Ahorros de Jerez con la guitarra de Parrilla de Jerez. En solitario ha grabado un disco en compañía de Juan Carmona en el que destaca también el guitarrista Moraíto Chico, cuyo disco se llama ‘Entre dos Barrios’.