Unas jornadas revelan los últimos descubrimientos de arquitectura y alimentación en Medina Azahara

La investigación científica es parte fundamental de los conjuntos arqueológicos andaluces, constituyendo una rigurosa ventana de conocimiento hacia el pasado y las diferentes culturas que han habitado esta comunidad autónoma.

Este acercamiento al hecho histórico, realizado desde diferentes disciplinas del conocimiento, ha sido esencial para conocer el pasado de uno de los yacimientos andaluces distinguidos por la Unesco como patrimonio de la humanidad: Medina Azahara, cuyo museo acogerá del 9 al 11 de octubre unas jornadas científicas en las que "se revelarán los últimos descubrimientos en torno a la ciudad califal, en aspectos que abarcan desde la arquitectura a la alimentación", explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Reconocimiento a Salvador Escobar

Este encuentro científico tendrá, además, como colofón un reconocimiento al restaurador Salvador Escobar Montero, quien trabajó durante medio siglo en el conjunto arqueológico, siendo una figura clave en el proceso de recuperación de los edificios palatinos del alcázar de Madinat al-Zahra y, en especial, de su célebre Salón Rico.

Las jornadas, tituladas Investigaciones recientes sobre Madinat al-Zahra. Homenaje a Salvador Escobar Montero, tienen como directores a Eduardo Manzano Moreno, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y a Antonio Vallejo Triano, director de este conjunto arqueológico. La inauguración correrá a cargo de la directora general de Museos y Conjuntos Culturales, Aurora Villalobos, quien disertará el próximo 9 de octubre sobre La investigación enfocada a la tutela de los conjuntos arqueológicos.

Programación

Este será el punto de partida de un ciclo que pretende ofrecer una visión completa de los trabajos de investigación que se vienen desarrollando en los últimos años en el conjunto arqueológico. De esta forma, en las sesiones se presentarán resultados de estos proyectos, puestos en marcha en colaboración con prestigiosos investigadores de universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. Estos estudios han permitido comprender aspectos inéditos hasta la fecha de la vida en la ciudad, especialmente su urbanismo, su arquitectura y la alimentación de sus habitantes.

Tras la conferencia inaugural, la primera sesión de las jornadas abordará el 9 de octubre las Nuevas evidencias arqueológicas sobre la Plaza de Armas del conjunto. La coordinará el jefe de servicio de Conjuntos Arqueológicos y Monumentales, Pablo Garrido González, y contará como ponentes con Felix Arnold, del Instituto Arqueológico Alemán; Rafael Clapés Salmoral, de la Universidad de Córdoba; y el director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.

El edificio basilical superior. Metodología para un análisis arqueológico interpretativo es el tema de la segunda sesión, que tendrá lugar ese mismo día en el museo del conjunto y que coordinará el jefe de la Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Francisco Murillo Redondo. Contará como ponentes con María del Carmen Rodríguez, del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra; Marina González Vírseda, de la Universidad de Almería; y José Emilio Meroño, de la Universidad de Córdoba.

La última de las sesiones del día 9 lleva como título Digitalización y patrimonio. El proyecto Universidad de Cádiz-Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra y otra documentación 3D de bienes muebles de la colección. La coordinación correrá a cargo del arqueólogo del Cabildo-Catedral de Córdoba, Raimundo Ortiz Urbano, mientras que figuran como ponentes Lázaro Lagostena Barrios, Antonio Villalpando Moreno y Manuel Ruíz Barroso, todos ellos de la Universidad de Cádiz; y Blanca Jiménez Peinado, del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.

El 10 de octubre las sesiones se abrirán con La medina oculta. Nuevas herramientas para el conocimiento de Madinat al-Zahra, que coordina Eduardo Manzano Moreno. Como ponentes, intervendrán Massimo Gasparini, Antonio Monterroso y Alberto León Muñoz, de la Universidad de Córdoba; y Antonio Vallejo Triano.

Tras ella, se abordará la sesión titulada Restos óseos y alimentación en Madinat al-Zahra, que coordina José Clemente Martín de la Cruz, de la Universidad de Córdoba; y de la que serán ponentes José Antonio Riquelme, de la Universidad de Córdoba; Antonio Sánchez Marco, del Institut Catalá de Paleontología; y María del Carmen Lozano Francisco, de la Universidad de Málaga.

Las sesiones del día finalizarán en torno a quien fue conservador durante medio siglo del conjunto arqueológico: Una vida para Madinat al-Zahra. Homenaje a Salvador Escobar Moreno, que coordina María Antonia Martínez Núñez, de la Universidad de Málaga. Este tributo constará de dos conferencias: La Medina Azahara de los mármoles rotos. Restauración frente a recreación melancólica de la ruina, a cargo de Pilar García Cuetos, de la Universidad de Oviedo; y Don Salvador, alarife de Madinat al-Zahra, de Pau Soler Serratosa y José Ramón Menéndez de Luarca.

Posteriormente, trazarán una semblanza del homenajeado María del Carmen Rodríguez Sánchez y Antonio Vallejo Triano, del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra; y Jorge Forne León, del Ayuntamiento cordobés de Castro del Río.

En la jornada de clausura, el 11 de octubre, se realizará una visita al Salón de Abd al-Rahman III explicada por Salvador Escobar Montero.

Las sesiones tendrán lugar durante las mañanas y las tardes de los días 9 y 10 de octubre en el Museo del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, tienen carácter presencial y gratuito, y se entregará un certificado de asistencia.

Las inscripciones se pueden realizar a través de este enlace web.