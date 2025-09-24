HAZE impartirá un taller intensivo en Cosmopoética para enseñar a los jóvenes a escribir letras de rap

Referente indiscutible del rap español, el artista sevillano HAZE impartirá un taller intensivo dirigido a jóvenes dentro de la programación del festival Cosmopoética. Poetas del Mundo en Córdoba, que tendrá lugar del 26 de septiembre al 4 de octubre en la capital andaluza bajo el lema Una flor abrió el asfalto. Se trata de una actividad gratuita en la que el poeta, compositor y profesor enseñará durante todo un fin de semana a los chicos y chicas participantes el proceso creativo para escribir letras de rap.

En esta experiencia el artista compartirá con los alumnos del taller –jóvenes de 14 a 25 años- dos sesiones formativas, el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, en la Casa de la Juventud, y para participar es necesaria la inscripción previa en la web del festival www.cosmopoetica.es

Conocido como “el rapero flamenco”, HAZE pasó del underground a convertirse en una de las principales figuras de la música urbana a principios de los 2000. Su disco Crónicas del Barrio fue reconocido como mejor disco Hip Hop del año 2004.

El taller de letras de rap con HAZE forma parte de las actividades de formación que el festival Cosmopoética incluye cada año en su programa y que esta edición incorpora igualmente un taller de letras flamencas, en este último caso a cargo del escritor, poeta e intérprete escénico David Eloy Rodríguez, ganador -entre otros- del Premio de Letras Flamencas La Fragua. Estos talleres adentrarán a los alumnos en la enorme capacidad expresiva de la poesía flamenca. Una actividad que se celebrará en el Centro Flamenco Fosforito del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre y que estará dirigida a todo tipo de público a partir de 18 años. Para poder participar es necesaria la inscrpción en la web de Cosmopoética.

Formación también para los peques

Cosmopoética 2025 también contará este año con actividades formativas y talleres dirigidos a los más pequeños. Dentro su popular ciclo ‘Cosmopeque’ se incluirá, entre otras propuestas, un taller de escritura para niños y niñas a partir de diez años dirigido por la escritora Beatriz Osés, creadora de historias tan fascinantes como La saga de los Vogler. Una actividad, prevista el sábado 27 de septiembre en la Biblioteca Central Antonio Gala, en la que los pequeños participantes aprenderán a escribir, leer, mirar y compartir.

Esa misma tarde, también en la Biblioteca Central, el ilustrador Adolfo Serra propondrá un taller familiar de ilustración, naturaleza y poesía, una oportunidad para que padres e hijos –a partir de 6 años- aprendan a crear juntos. También el 28 de septiembre la biblioteca acogerá el taller infantil Cultivando palabras, en el que el popular creador teatral mr. vèrtigo animará a los niños y niñas a hacer de las rimas un juego fascinante.

Toda la información, los horarios y las inscripciones a estos talleres –tanto juveniles como infantilesestán disponibles en la web del festival: www.cosmopoetica.es