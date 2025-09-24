Belalcázar e Hinojosa recrean en una representación teatral los orígenes de la mesta

La ermita de Nuestra Señora de Consolación de Belalcázar acogió el pasado sábado con gran éxito de público la representación teatral de La Mesta en la Ermita de Consolación. Año 1542, escrita por Manolo Pozo e interpretada por la asociación teatral Viríquilos de Belalcázar y la asociación de senderismo Entrehinojos de Hinojosa del Duque, bajo la dirección de Juan Antonio Antón y Paqui Luna.

La Mesta en la Ermita de Consolación. Año 1542 recrea las reuniones de los ganaderos de Belalcázar e Hinojosa del Duque, bajo el mandato del conde de Belalcázar, Francisco de Zúñiga y Sotomayor, al objeto de ordenar las actividades ganaderas y agrarias de ambos pueblos.

El acto, organizado por la Asociación de Amigos de Belalcázar, Villa de Monumentos, contó con la participación de los ayuntamientos de Belalcázar e Hinojosa del Duque, así como la Hermandad de Consolación.

La obra había sido estrenada el pasado día 9 de agosto en la ermita de Santo Domingo de Hinojosa del Duque.