La 20ª edición del Concurso Nacional de Copla de Córdoba rendirá homenaje a Juanita Reina

La vocal de actividades artísticas y flamencas de la Federación de Peñas, Laura Caballero, ha presentado este miércoles junto al delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, la 20ª edición del Concurso Nacional de Copla. Un certamen que homenajeará a Juanita Reina en el centenario de su nacimiento.

En total se presentaron 51 artistas de toda España entre el 1 y el 15 de septiembre para participar en el concurso. Tras una votación, el jurado profesional ha elegido a 20 de estos para acudir a Córdoba a las semifinales, que se celebrarán entre el 4 y 5 de octubre en el Centro de Iniciativas Culturales Osio, en la Plaza de Cañero. A las dos fases previas, le sigue la final del concurso el 29 de noviembre con los 6 seleccionados, que se presentarán en el Gran Teatro en una oportunidad "única", en palabras de la vocal de la Federación de Peñas.

El delegado de Fiestas y Tradiciones ha hecho hincapié en la importancia del vigésimo aniversario y, por ello, la televisión municipal retransmitirá el espectáculo íntegramente. A su vez, Laura Caballero ha manifestado las "ganas de que Córdoba nos acompañe en una cita que se espera como agua de mayo" en este certamen memorial a Antonio Mondéjar que se postula, según Caballero, como uno de "los mejores concursos a nivel de Andalucía y de España".

Artistas invitados

La final, presentada por Laura Caballero y Rafael Butelo, contará con la participación de artistas como la de Álvaro Montes, ganador de la edición anterior, Lola Reina, sobrina de Juanita Reina que realizará un homenaje a su tía, y Felipe Conde; además de los bailarines Kiko Montes y Andrea Jiménez. El acompañamiento musical llegará de la mano de la Orquesta del Maestro Juan Francisco Mata.