La poeta Miriam Reyes participará en Cosmopoética en un diálogo con el cordobés Alejandro López Andrada

Miriam Reyes, flamante nuevo Premio Nacional de Poesía, galardón que recibió hace apenas dos semanas, se sumará al elenco de autores que participarán en la 22ª edición de Cosmopoética, donde participará en un diálogo con el poeta cordobés Alejandro López Andrada después de que Antonio Gamoneda, nonagenario poeta de León, haya comunicado a última hora a la organización del festival su imposibilidad de viajar a Córdoba por causas de fuerza mayor.

Familiares de Antonio Gamoneda comunicaron este lunes por la tarde a la organización de Cosmopoética 2025 que aunque el poeta se encuentra en buen estado de salud, lamentaban “tener que comunicar oficialmente” su ausencia “debido a causas de fuerza mayor” que hacen “imposible que pueda viajar” a Córdoba en las fechas previstas, donde el día 30 de septiembre iba a participar en la Sala Orive en un diálogo con Alejandro López Andrada.

En su lugar, asistirá la recién galardonada con el Premio Nacional de Poesía, Miriam Reyes, cuya distinción se comunicó hace apenas dos semanas después de que el jurado eligiera su obra Con, por “ser un poemario que participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos. La voz de la autora traza con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico. El compás de la obra se centra en las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo”, explica la organización en una nota de prensa.

Miriam Reyes

Miriam Reyes es una poeta, editora y traductora nacida en Ourense. A los ocho años emigró a Caracas, donde estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente se licenció en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona. Además de Con (La Bella Varsovia, 2024), ha publicado los libros de poemas Espejo negro (DVD, 2001), Bella durmiente (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), Desalojos (Hiperión, 2008), Yo, interior, cuerpo. Antología poética (Argentina, 2013), Haz lo que te digo (Bartleby, 2015), Prensado en frío (Malasangre, 2016) y Sardiña (Chan da pólvora, 2018). Su obra poética está recogida en el volumen Extraña manera de estar viva (Mixtura, 2022). Desde el año 2001 experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios.