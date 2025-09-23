Leonardo Padura hablará de su libro 'Morir en la arena' en la biblioteca Grupo Cántico

El Centro Andaluz de las Letras abre el otoño literario con la visita del escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 y autor de una saga de novelas policíacas que han sido publicadas en numerosos idiomas y por las que ha recibido incontables premios.

Su reciente novela, Morir en la arena, ha traído a Padura a tierras andaluzas y la última parada será este miércoles 24 en Córdoba a las 19 horas en la biblioteca Grupo Cántico, donde conversará con la escritora Azahara Palomeque.

En Morir en la arena, Padura recorre 50 años de historia de Cuba a través de un relato de amor y familia, con el trasfondo de la vida de Rodolfo. Este personaje, recién jubilado, recibe la inquietante noticia de que van a excarcelar a su hermano Geni, quien años atrás mató a su padre; un asesinato que cambió la vida de todos en la familia. Solo la llegada de la hija de Rodolfo y la intervención de un joven triunfador en una Habana desahuciada darán apoyo a Rodolfo.

Padura, nacido en La Habana en 1955, ha logrado el reconocimiento internacional con las novelas policíacas protagonizadas por Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente, La transparencia del tiempo y Personas decentes.

En Córdoba Azahara Palomeque conducirá la actividad. Palomeque ha publicado cuatro poemarios: American Poems, En la ceniza blanca de las encías, RIP y Currículum. Ha publicado el libro de crónicas Año 9: crónicas catastróficas en la era Trump, la novela Huracán de negras palomas y el ensayo Vivir peor que nuestros padres. Después de residir en el Sur durante su infancia y juventud, se trasladó a Madrid y posteriormente a EEUU. Actualmente se dedica a la escritura en una buhardilla de Córdoba y es columnista de El País. Los cordobeses podrán disfrutar de este encuentro el miércoles 24 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Grupo Cántico.