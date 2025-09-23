«Como cordobesa es un orgullo estar en una serie de tanta visibilidad»

-¿Cómo le llegó el papel en esta nueva serie?

-Hace unos tres años hice un curso con la directora de casting Juana Martínez. En ese curso, interpreté varias escenas y creo que algo le llamó la atención en mí. Tres años después, contactó conmigo para este papel. En un principio, me dijeron que era complicado porque físicamente no encajaba del todo, que iban a probar con muchas chicas más. Pero, finalmente, al director le gustó mucho mi interpretación y decidieron quedarse conmigo.

-¿Qué es lo que más le ha gustado de su personaje, Candela?

-Lo que más me gusta de ella es cuando se muestra sensible. Ella tiene una coraza por todo lo que ha pasado, pero hay un momento en el que dejar ver sus sentimientos. Al principio es muy agresiva, guerrera, fanfarrona... y conforme avanza la serie, se va ablandando con sus compañeros. Esa evolución me enamoró.

-¿Hay algún punto en el que se sienta especialmente identificada con ella?

-Sí, totalmente. Me siento especialmente identificada en su sinceridad. Candela dice todo lo que piensa y yo en ese sentido soy igual: no me suelo callar las cosas, me gusta decir lo que pienso.

-¿Y cuál diría que ha sido el mayor reto que se ha encontrado a la hora de dar vida a Candela?

-El rap. A Candela le encanta el rap y por consiguiente tuve escenas donde tenía que rapear. Rapear es algo que yo antes nunca había hecho y fue todo un reto, sobre todo porque el primer día de rodaje ya empecé con una escena de escena de rap bastante fuerte.

-¿Cómo ha sido trabajar con el resto del reparto?

-Ha sido una experiencia súper bonita. Son compañeros increíbles. Hemos compartido muchas risas, comidas, momentos libres... Hemos tenido mucha confianza y eso luego se nota en escena, lo hace todo más real y más fácil. Te sientes cómoda sabiendo que tu compañero siempre va a estar para sumar y ayudarte. Ha sido una experiencia muy chula, ojalá coincida de nuevo con ellos.

«Admiro muchísimo a Inma Cuesta, siempre ha sido muy reivindicativa con el machismo en el cine»

-¿Alguna anécdota especialmente divertida que recuerde de esos meses de rodaje?

-Sí, con Najwa y Tadeo. Teníamos una escena conjunta y nos entró la risa. No podíamos parar, y claro, fastidiábamos el plano de Tadeo. Los directores nos pedían que nos concentráramos, pero estábamos en bucle. Al final conseguimos rodarla, pero nos pasó varias veces: muchos momentos de risa compartida.

-La serie está ambientada en una escuela de cocina, ¿es más de cocinar o de que le cocinen?

-Soy de cocinar. Me gusta mucho, sobre todo la comida casera y los platos calientes, me encantan.

«Espero estar trabajando mucho tiempo como actriz, en proyectos que me permitan crecer»

-Centrándonos un poquito más en Paula como persona y profesional, su carrera empezó bailando, ¿verdad?

-Sí, empecé a bailar con cinco años. Me formé mucho en el baile clásico y este último empecé también con acrobacia. Luego como actriz, tengo la carrera de arte dramático. Pero sí, siempre he estado implicada en el mundo del arte.

-Como cordobesa, ¿qué significa para usted estar en una producción de tanta visibilidad a nivel nacional?

-Es un orgullo. De Córdoba han salido mucho actores formados en ate dramático que ya están en festivales nacionales, así que significa que se están haciendo las cosas bien. También es un orgullo poder llevar mi acento andaluz a la serie, porque muchas veces ha mandado el cliché y se nos ponía barreras para ello.

-¿Cree que Córdoba ha influido en su forma de interpretar y de entender la profesión?

-Sí, claro. Mis cuatro años de formación en Córdoba marcaron mucho mi camino. He vivido mucho del teatro de aquí y eso me hizo conocerme más como actriz. Además, para este personaje también influyó mi entorno: me he criado con gente de etnia gitana y mi novio es gitano.

-¿Qué personas o referentes le inspiran como actriz?

-Inma Cuesta. Ella también estudio arte dramático en Córdoba, y, siendo andaluza, ha llegado muy lejos en proyectos nacionales. Además, siempre ha sido muy reivindicativa contra el machismo en el cine. La admiro muchísimo.

-¿Cómo se imagina a sí misma dentro de unos años? ¿Y a Candela si hubiera más temporadas de ‘Sin gluten’?

-Me encantaría que hubiera más temporadas, sobre todo para que Candela siga mostrando su parte vulnerable y su relación con el rap. En cuanto a mí, espero estar trabajando mucho más tiempo como actriz, en proyectos muy diversos y que me permitan crecer, explorarme y no encasillarme en el mismo tipo de perfiles.

