El Centro Botí celebra en Córdoba los 30 años del Grupo Realista con una exposición retrospectiva

El Centro Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, acoge desde este martes la exposición Córdoba Grupo Realista. 30 años, “muestra que con la que la institución provincial celebra la trayectoria de este colectivo que, desde los años 90, ha sabido mantener una de las tradiciones más interesantes de la pintura cordobesa, el realismo”.

De este modo lo ha expresado el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, quien ha añadido que “hoy los grandes protagonistas son Miguel Barrios Sarmiento, Rafael Cervantes Gallardo, Vicente Fernández Román, Manuel de Frías Corona, Francisco Gamero Anoria y Francisco Rubio Rodríguez, quienes durante tres décadas han sostenido una línea enriquecedora de nuestro panorama artístico”.

Duque ha recordado cómo fue en 1992 “cuando Antonio López dio el impulso necesario a este grupo de artistas durante la presentación de la película El sol del membrillo. Un gesto que fue todo un reconocimiento de un maestro a unos jóvenes pintores cordobeses que, desde entonces, han demostrado que el realismo sigue siendo una vía fértil para la creación contemporánea”.

“En esta muestra retrospectiva tienen mucho que decir Francisco Rubio y Federico Castro, comisarios de una muestra cuyas obras sorprenden por su calidad técnica y discurso poético, además de por la diversidad de técnicas y soportes”, ha matizado Duque.

Inauguración de la exposición ‘Córdoba Grupo Realista. 30 años’ / Manuel Murillo

Para el también presidente de la Fundación Botí, “esta iniciativa cumple con uno de nuestros objetivos fundamentales como es el de fomentar, difundir y dinamizar las artes plásticas cordobesas, algo que sin duda llevan haciendo también durante 30 años este grupo de artistas”.

Una de las grandes propuestas

Duque ha insistido en que “‘Córdoba Grupo Realista. 30 años será una de las tres grandes propuestas que albergará la Botí hasta final de año y que se completará con la dedicada a Rafael de la Hoz y la que supondrá la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Rafael Botí”.

Por su parte, Federico Castro, comisario de la exposición, ha afirmado que “esta muestra nos permite conmemorar los 30 años de historia del Grupo Realista, y de manera muy especial que vuelven a exponer juntos en la ciudad de Córdoba”.

Castro ha señalado que “hemos incluido paisaje, figuras, retrato y bodegones en un recorrido que nos permite ver la evolución de su trayectoria desde el año 1995 hasta ahora”.

Finalmente, Francisco Rubio, comisario de la muestra, ha agradecido la acogida de la Diputación de Córdoba a esta propuesta, permitiendo traer esta exposición a uno de los edificios que son referente artístico de la capital cordobesa”.