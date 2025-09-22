Talento Capital: vuelve el programa que ofrece clases magistrales a jóvenes artistas de Córdoba

La delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha presentado este lunes el programa Talento Capital, un proyecto que ofrece por segundo año una programación de lecciones magistrales impartidas por figuras relevantes en ámbitos como el flamenco, la fotografía, la ilustración, la lírica, el baile y la guitarra.

Esta iniciativa, que busca la profesionalización de los jóvenes artistas de la ciudad, comenzará el próximo día 27 de septiembre con la clase magistral del bailaor Farruquito. A este le seguirán en la agenda otros nombres, entre los que destacan los bailaores El Yiyo, Manuela Carrasco -reconocida con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes-, la fotógrafa Bego Amaré o el tenor cordobés Pablo García-López, quien impartirá una clase magistral sobre técnica y musicalidad.

La programación contará también con Quan Zhou Wu, ilustradora y novelista gráfica que presenta una master class en autoficción que reivindica la vida cotidiana para "una juventud que está en las pantallas y que le encanta reflexionar sobre su propia vida", así como dar importancia a lo analógico y a la "representación de que distintos cuerpos, nombres y apellidos sean considerados andaluces y andaluzas y tengan claro que el arte puede ser para ellos".

Otros invitados del proyecto son los Chaparro, padre e hijo de la mano del cante y la guitarra, que impartirán una clase magistral que hará hincapié en las fórmulas más tradicionales basadas en "lo oral y cercano", según ha afirmado el propio Chaparro hijo. Asimismo, incide en la importancia de aprender del "cuerpo a cuerpo" con el cantaor y no tanto en redes sociales que su generación no utilizaba.

Necesidad de alejarse de las pantallas

Ambas intervenciones han coincidido en la necesidad de alejarse de las pantallas y "sentir, mancharse, amasar el pan con las manos y no scrollear", apunta Zhou Wu. Por otro lado, el guitarrista alude a "lo importante de enfrentarse a tus miedos y emociones en el aprendizaje con el cantaor".

Bustos ha señalado la labor que están realizando desde la Delegación de Juventud y agradece la colaboración con las escuelas artísticas y conservatorios que, según afirma, "en estos cinco años han sido fundamentales para la presencia de sus alumnos en las actividades y para brindar los recursos de la Delegación a otras administraciones que también lo necesitan".

Programación de las clases magistrales

Entre el 15 y 17 de septiembre se celebró una primera tanda de clases en la Casa de la Juventud con la magistral de danza contemporánea con el colectivo La Majara, aunque no será hasta el próximo 27 de septiembre con la magistral que impartirá Farruquito cuando se dé comienzo a este segundo turno. A esta le seguirán: