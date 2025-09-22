La Filmoteca de Córdoba homenajea a Robert Redford con la proyección de 'Todos los hombres del presidente' 

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone, en su programación de esta semana, un homenaje a Robert Redford, recientemente fallecido. Se recordará en la sede cordobesa a uno de los grandes referentes del cine contemporáneo con la proyección de Todos los hombres del presidente (All the President’s Men, 1976). La cita tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 20 horas.

Además, este miércoles 24 de septiembre a las 19 horas se podrá ver Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos, que contará con la participación de la propia directora y del productor Rafael Cobos, quienes mantendrán un coloquio con el público.

Robert Redford construyó una cinematografía única, marcada por la elegancia, la profundidad de sus personajes y un compromiso ético con las historias que contaba. ‘Todos los hombres del presidente’, dirigida por Alan J. Pakula y basada en la investigación de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, es una de las piedras angulares de su carrera. En ella, Redford da vida a Woodward con una precisión contenida que refleja la intensidad y el rigor del periodismo de investigación. La película no solo es un thriller político extraordinario, sino también un testimonio de cómo el cine puede iluminar la realidad y comprometerse con la democracia, la transparencia y la verdad.

Además, su labor como fundador del Festival de Cine de Sundance transformó el panorama cinematográfico mundial, otorgando voz a cineastas independientes y fomentando la innovación narrativa. Redford supo construir un legado integral: la fuerza de la interpretación, la visión de dirección, la producción comprometida y la creación de espacios que impulsan la creatividad y la libertad artística.

Proyección de 'Ellas en la ciudad'

En cuanto a Ellas en la ciudad, producción original de Movistar Plus+, hay que señalar que se trata de un retrato coral donde las mujeres se convierten en latido y memoria de los barrios. La película pasea por las calles, plazas y azoteas para descubrir la fuerza silenciosa de quienes, desde lo cotidiano, sostienen el pulso de la vida urbana. Con una mirada íntima y luminosa, la directora teje un mosaico de voces y rostros que revelan la belleza escondida en los gestos sencillos y la dignidad de lo invisible.

Reyes Gallegos es directora y guionista, especializada en proyectos documentales que exploran la memoria colectiva y las voces silenciadas. Su obra se caracteriza por una sensibilidad poética y un fuerte compromiso con la representación de la identidad femenina en el ámbito urbano y rural. ‘Ellas en la ciudad’ supone un paso más en su trayectoria, consolidándola como una de las creadoras andaluzas más comprometidas con el cine social y de autor.

Por su parte Rafael Cobos es guionista y productor, reconocido por su estrecha colaboración con el director Alberto Rodríguez y por haber firmado títulos clave del cine español contemporáneo, como ‘La isla mínima’, El hombre de las mil caras o la serie La peste. Su participación en ‘Ellas en la ciudad’ refuerza el valor artístico y narrativo del proyecto, aportando su experiencia en la construcción de relatos audiovisuales de gran impacto social y cultural.