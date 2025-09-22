El concierto de Leiva en Córdoba se mantiene pese a la suspensión de Guadalajara

Leiva mantiene "de momento" su concierto previsto para este sábado en la Plaza de Toros de Córdoba pese a la suspensión de su actuación el pasado fin de semana en Guadalajara por motivos de salud, según aseguran fuentes de la organización del Califas Fest. El cantante hace parada en la ciudad en el marco de su tour Gigante y actuará, según lo previsto, el 27 de septiembre a las 22.00 horas, en el coso de Los Califas.

El Ayuntamiento de Guadalajara anunció en un comunicado la suspensión de la actuación por motivos de salud del cantante, que lamentó esta circunstancia deseó la pronta recuperación del artista.

El Consistorio de la capital alcarreña explicó que el cantante estaba sufriendo "una situación médica" en las últimas horas y que se vio agravada este sábado. Se trata, concretamente, de una infección aguda en las vías respiratorias, cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual.