Medio centenar de artistas se suman este año a la décima Bienal de Arte de Villa del Río

El alcalde y concejal de Cultura de Villa del Río, Jesús Morales Molina, ha dado a conocer la programación de la décima edición de la Bienal de Arte, una cita que incluye exposiciones, concursos, conferencias y performance para mostrar el arte que nace en el seno de este pueblo. Pintura, escultura, fotografía, diseño, moda y arte urbano a cargo de medio centenar de artistas de distintas modalidades. El próximo 26 de septiembre, a las 21.00 horas, comienza Una pizca de danza, con piezas breves de danza contemporánea, en la plaza de la Constitución y el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas.

Morales desgranó en la presentación cada una de las actividades programadas, destacando la exposición de artes plásticas y fotografía artística del 26 de septiembre al 19 de octubre en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas. Una de las novedades de este año es El alma de la creación, que tendrá lugar durante el periodo de apertura de la exposición.

El 4 de octubre será la entrega de la Medalla de Oro de la Villa al pintor e hijo predilecto de Villa del Río, Ángel Cabrera Polo.

Más actividades

El programa también incluye Rincones Fotográficos de Franz Muñoz, Vestir el Arte de Joaquín Serna, El Arte después del Hombre: IA y la nueva era creativa, a cargo de Óscar H. Falagán, el primer certamen de Pintura Rápida Blas Moyano, así como intervenciones murales VDRground, con Jota López, María Ortega Estepa, Jorge Torres y Kode del 25 de septiembre al 18 de octubre en diferentes ubicaciones de la localidad. Morales dijo en la presentación que desde el Ayuntamiento de Villa del Río invitan a toda la ciudadanía «a disfrutar de esta completa programación, que celebra el arte en todas sus formas y sitúa al municipio cordobés como referente cultural».