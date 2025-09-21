El Festival Internacional de Cine de Benalmádena rinde tributo al periodista montillano Manuel Bellido

El periodista montillano Manuel Bellido Mora recibirá el próximo mes de octubre el Premio Especial del Festival Internacional de Cine de Benalmádena (Ficcab), un nuevo reconocimiento que se suma a una trayectoria marcada por más de cuatro décadas de compromiso con la cultura, el cine y la actualidad social.

El galardón llega tan solo cuatro meses después de que el Ateneo de Málaga le concediera una de sus medallas institucionales y de que, a finales del pasado año, la Semana del Cine de Córdoba (Cinema 24) lo distinguiera con el Premio a la Divulgación Cinematográfica. Una cascada de reconocimientos que confirma el papel de Manuel Bellido como uno de los grandes referentes del periodismo cultural andaluz.

El Ficcab, que este año celebra su vigésimo cuarta edición entre el 18 y el 25 de octubre, ha querido poner en valor la figura de un profesional que ha hecho del periodismo una manera de tender puentes entre el cine y la sociedad. Voz e imagen de Canal Sur Radio y Televisión durante 36 años, el comunicador montillano ha sido testigo de la evolución del Séptimo Arte andaluz.