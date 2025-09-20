Nuevas tendencias
‘Ultraligero’, el nuevo proyecto de Oh, Salvaje, se estrena en La Axerquía
Cinco grupos formaron parte este sábado en La Axerquía de Ultraligero, el nuevo proyecto de Oh, Salvaje, que apuesta por la pluralidad, las nuevas tendencias musicales y busca consolidarse en el panorama andaluz.
