‘Ultraligero’, el nuevo proyecto de Oh, Salvaje, se estrena en La Axerquía

Concierto en el Teatro de la Axerquía del nuevo proyecto de Oh, Salvaje. / Rafa Alcaide

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Cinco grupos formaron parte este sábado en La Axerquía de Ultraligero, el nuevo proyecto de Oh, Salvaje, que apuesta por la pluralidad, las nuevas tendencias musicales y busca consolidarse en el panorama andaluz.

