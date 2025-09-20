Concierto en la Plaza de Toros
Raphael emociona a Córdoba en su gran reencuentro con los escenarios
Entre grandes éxitos, homenajes a la música francesa y latinoamericana y parte de su último trabajo discográfico, el cantante siente la alegría de un público entregado desde el inicio
Raphael ha regresado a Córdoba y los cordobeses han respondido con gran emoción en el concierto de este sábado en la Plaza de Toros de la capital. Entre grandes éxitos, homenajes a la música francesa y latinoamericana, y parte de su último trabajo discográfico Ayer... aún, el cantante, que recibirá uno de los galardones más importantes en los próximos Latin Grammys como Persona del Año, ha podido sentir la alegría de un público enardecido que lo ha arropado durante todo el recital. Y con razón.
Para muchos este ha sido más que un concierto. Ha sido un regreso esperado, un acto de resistencia, rebeldía y honor a su público. Tras estar seis meses apartado de los escenarios por un linfoma cerebral primario, Raphael volvió a reunirse con sus seguidores el pasado 15 de junio en Mérida y, tras ello, no ha parado de realizar conciertos por toda España dentro de su gira Raphaelísimo. La última vez que Raphael actuó en la capital fue el 14 de septiembre de 2019, en el Teatro de la Axerquía.
Así, el de este sábado en Córdoba ha sido un espectáculo muy emotivo, lleno de grandes momentos, de ovaciones casi interminables, una clase magistral de música, de canción, pero también de entrega mutua. Han sido casi dos horas de éxitos, homenajes y nuevas propuestas. Comenzó con La Noche, siguió con clásicos como Yo sigo siendo aquel, Mi gran noche o Hablemos del amor. Hubo espacio para la intimidad y canciones como Si no estuvieras tú, Amo y Volveré a nacer las hizo sentado.
Homenajes
Ha habido espacio para los homenajes con sentidas versiones de Édith Piaf como Padam padam, La vie en rose, Je ne regrette rien; que forman parte de su álbum más reciente Ayer… aún, como tributo a la canción francesa, pero también interpretó canciones latinoamericanas como Gracias a la vida, de Violeta Parra.
Raphael le ha regalado a Córdoba casi 30 canciones en directo y para los cordobeses, por varios y obvios motivos, fue un concierto inolvidable, un reencuentro y un abrazo entre uno de los artistas españoles más importantes de los últimos tiempos, una leyenda de la música que espera siempre poder volver.
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Arcángel ya custodia a Juanín, leyenda del Córdoba CF
- Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Dos pilotos cordobeses al mando del vuelo inaugural a Barcelona: “Es una gran ilusión ver nuestra tierra desde el aire”
- La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo