Raphael emociona a Córdoba en su gran reencuentro con los escenarios

Raphael ha regresado a Córdoba y los cordobeses han respondido con gran emoción en el concierto de este sábado en la Plaza de Toros de la capital. Entre grandes éxitos, homenajes a la música francesa y latinoamericana, y parte de su último trabajo discográfico Ayer... aún, el cantante, que recibirá uno de los galardones más importantes en los próximos Latin Grammys como Persona del Año, ha podido sentir la alegría de un público enardecido que lo ha arropado durante todo el recital. Y con razón.

Para muchos este ha sido más que un concierto. Ha sido un regreso esperado, un acto de resistencia, rebeldía y honor a su público. Tras estar seis meses apartado de los escenarios por un linfoma cerebral primario, Raphael volvió a reunirse con sus seguidores el pasado 15 de junio en Mérida y, tras ello, no ha parado de realizar conciertos por toda España dentro de su gira Raphaelísimo. La última vez que Raphael actuó en la capital fue el 14 de septiembre de 2019, en el Teatro de la Axerquía.

El concierto de Raphael en Córdoba, en imágenes / A.J.González

Así, el de este sábado en Córdoba ha sido un espectáculo muy emotivo, lleno de grandes momentos, de ovaciones casi interminables, una clase magistral de música, de canción, pero también de entrega mutua. Han sido casi dos horas de éxitos, homenajes y nuevas propuestas. Comenzó con La Noche, siguió con clásicos como Yo sigo siendo aquel, Mi gran noche o Hablemos del amor. Hubo espacio para la intimidad y canciones como Si no estuvieras tú, Amo y Volveré a nacer las hizo sentado.

Homenajes

Ha habido espacio para los homenajes con sentidas versiones de Édith Piaf como Padam padam, La vie en rose, Je ne regrette rien; que forman parte de su álbum más reciente Ayer… aún, como tributo a la canción francesa, pero también interpretó canciones latinoamericanas como Gracias a la vida, de Violeta Parra.

Raphael le ha regalado a Córdoba casi 30 canciones en directo y para los cordobeses, por varios y obvios motivos, fue un concierto inolvidable, un reencuentro y un abrazo entre uno de los artistas españoles más importantes de los últimos tiempos, una leyenda de la música que espera siempre poder volver.