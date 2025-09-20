Una declaración de amor sincero al rock en Aguilar

El rugido de las guitarras y el latido profundo del bajo volvieron a estremecer las paredes de Aguilar de la Frontera con el quinto concurso Aguilar Rock celebrado este sábado en la caseta musical.

No ha sido solo un evento musical, sino una declaración de amor al rock en vivo. Cada riff que atravesó la caseta y cada voz que se desgarró al micrófono han sido una promesa de que esta llama no se apagará.

Desde la organización señalan que: «Han sido meses de mucho esfuerzo y dedicación para que este festival salga adelante gracias nuestros socios».

El grupo de Jaén The Litronas, en plena actuación. / Gema Albornoz

Este año, las bandas finalistas han sido Gassy and Cía, Eskóbula y The Litronas, mientras que los grupos invitados, Iron Roses y Gato Ventura, han puesto el broche final a la tarde.