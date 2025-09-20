Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Artes escénicas

La danza y el arte se adueñan de San Agustín en el BAH Festival

Danza contemporánea en la plaza de la Fuenseca.

Danza contemporánea en la plaza de la Fuenseca. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Cuatro colectivos de artistas se apoderaron ayer de las plazas del barrio de San Agustín y sus alrededores para ofrecer piezas breves de danza en un recorrido único y enmarcado en la tercera edición del BAH Festival.

