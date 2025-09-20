Artes escénicas
La danza y el arte se adueñan de San Agustín en el BAH Festival
Cuatro colectivos de artistas se apoderaron ayer de las plazas del barrio de San Agustín y sus alrededores para ofrecer piezas breves de danza en un recorrido único y enmarcado en la tercera edición del BAH Festival.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Arcángel ya custodia a Juanín, leyenda del Córdoba CF
- Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Dos pilotos cordobeses al mando del vuelo inaugural a Barcelona: “Es una gran ilusión ver nuestra tierra desde el aire”
- La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo