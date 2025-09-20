El corto ‘Pálpito’ de Moisés Romera y Marisa Crespo triunfa en Cabra

Pálpito, coescrito y codirigido por Moisés Romera y Marisa Crespo, uno de los cortometrajes más premiados en los últimos meses en distintos festivales y que ya es candidato a los Goya, se ha alzado con el premio del certamen egabrense. Una obra de suspense, que entre su reparto cuenta con actores como Cristina Fernández Pintado, Àngel Fígols, Jordi Ballester, María Maroto y Estela Martínez, narra la historia de Marcela, una tarotista que se obsesiona con la sensación de que una desgracia terrible va a suceder y hará cualquier cosa por evitarla.

La distinción se ha entregado este sábado en el Teatro El Jardinito con la presencia de la delegada municipal de Cultura, María de la Sierra Sabariego, entre otras autoridades, en el transcurso de la gala de clausura conducida por el humorista Iñaki Urrutia. En la ceremonia se entregaron los premios de esta anual cita que organiza el consistorio egabrense, poniéndose así fin a una semana de distintas actividades, exposiciones y proyecciones en donde se entregaron la veintena de galardones contemplados para alguno de los 48 trabajos de un total de 512 cortometrajes y ocho largometrajes presentados desde distintos puntos de la geografía española para la sección oficial de concurso.

La entrega del premio al mejor corto, dotado con 2.000 euros en metálico y galardón, estuvo precedida por la concesión de otros como el premio que concede la Radio Televisión Pública de Andalucía a la mejor creación audiovisual andaluza, sin cuantía económica y que fue para el título Macarena. Una comedia espiritual de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho.

Los premios a la interpretación femenina fueron para Cristina Fernández, por su interpretación en el cortometraje Pálpito de Marisa Crespo y Moisés Romera y a la interpretación masculina para Javier Pereira, por su interpretación en el cortometraje Bicimaniacos de Arturo Artal y Juan Carrascal Ynigo.

Homenajes y premios

En el capítulo de homenajes, el premio Una vida de cine fue para la actriz Assumpta Serna, una de las musas de directores como Pedro Almodóvar o Bigas Luna; el galardón Un futuro de película para Paula Gallegos, conocida por su participación en series como Cuéntame cómo pasó o Machos Alfa; y la distinción Un talento de la pantalla fue para al artista andaluz Cristalino, que estuvo nominado al Premio Goya 2025 en la categoría de Mejor Actor Revelación por su interpretación en la cinta titulada Segundo premio, la película que narra la historia del grupo Los Planetas, dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez.

Por otro lado, Los ojos de Alba Enríquez se hizo con el premio Juan Muñoz a la mejor producción amateur; Origami de Álvaro León con el premio a la mejor obra de menos de 5 minutos; Mater benefacta de Anna Solanas y Marc Riba con el premio Antonio Espinar al mejor cortometraje de animación; Macarena. Una comedia espiritual de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho, con el premio al mejor guión, entre otros galardones.

El certamen de Cabra es clasificador para los premios Goya de la Academia de Cine, y para los premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía.