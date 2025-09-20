No tienen suerte los escritores del Siglo de Oro Español a la hora de ser trasladados a la gran pantalla. Por ejemplo, cuando se llevó al cine al fénix de los ingenios en Lope (Andrucha Waddington, 2010), un fallido film que no contó con la misma acogida -ni de lejos- que Shakespeare in love (John Madden, 1998); y, ahora, Alejandro Amenábar opta por poner en escena la estancia en prisión de un joven Miguel de Cervantes. Por tanto, no estamos ante un biopic, el guion acota y fabula un período muy concreto de su vida, aunque se introduzca algún que otro guiño a la novela más leída de la Historia de la Literatura. Tampoco pasará esta producción por ser la mejor de su director. No obstante, se agradece ver las salas bien nutridas de público; hay que aplaudirle al director de Tesis saber atraer a un público lejano a la gran pantalla. Además, si esta cinta sirve para invitar al espectador a acercarse a la obra del escritor y dramaturgo, bienvenida sea. Sin embargo, no creo que pasados los años sea tan recordada como otras firmadas por este cineasta. El tiempo lo dirá. Ojalá me equivoque.

Al margen de la polémica suscitada por la decisión de guionizar la relación entre prisionero y gobernante, el filme quiere hablar de demasiadas cosas y no acaba de centrarse del todo en una temática que enganche al espectador de principio a fin. Hay que reconocerle a Miguel Rellán el magistral trabajo realizado para construir su personaje, sin ser protagónico; de hecho, sabe apropiarse de la escena ensombreciendo al resto de los intérpretes, entre los cuales nos encontramos a quien se apunta a esa moda de la naturalidad por la cual uno no acaba de entender sus parlamentos, echando de menos una mejor articulación en la técnica vocal… y unos subtítulos. El relato se sitúa en 1575, cuando es capturado el joven soldado Miguel de Cervantes y llevado como rehén a la prisión de Argel, a la espera de que su familia pague el rescate. Saber inventar y contar historias será su salvación.