Vanesa Martín derrocha energía y corazón en el coso de Los Califas

La cantante malagueña presenta en Córdoba su último trabajo, 'Casa Mía'

A. J. González

La plaza de toros de Los Califas se ha entregado esta noche a la inconfundible voz de Vanesa Martín. En una velada en la que el respiro de las temperaturas ha acompañado al público, el abarrotado coso cordobés ha vuelto a vibrar, dos años después, con una de las artistas que más pasiones despierta gracias a sus letras y a la fuerza de su interpretación.

La cantante malagueña ha presentado en Córdoba su último trabajo, Casa Mía, publicado el pasado mes de mayo y en el que, sin abandonar el pop, se adentra en sus raíces con ritmos de su tierra. Canciones como Intimidad y Cómo te digo se hicieron un hueco entre otros de sus temas más emblemáticos, que también resonaron con fuerza en la capital cordobesa.

