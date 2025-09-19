Vanesa Martín derrocha energía y corazón en el coso de Los Califas

La plaza de toros de Los Califas se ha entregado esta noche a la inconfundible voz de Vanesa Martín. En una velada en la que el respiro de las temperaturas ha acompañado al público, el abarrotado coso cordobés ha vuelto a vibrar, dos años después, con una de las artistas que más pasiones despierta gracias a sus letras y a la fuerza de su interpretación.

La cantante malagueña ha presentado en Córdoba su último trabajo, Casa Mía, publicado el pasado mes de mayo y en el que, sin abandonar el pop, se adentra en sus raíces con ritmos de su tierra. Canciones como Intimidad y Cómo te digo se hicieron un hueco entre otros de sus temas más emblemáticos, que también resonaron con fuerza en la capital cordobesa.