El Templo Romano se llena de música con la ‘Pasión por el cine’ de Alberto de Paz

El Templo Romano se llenó de música la noche de este viernes con el concierto Pasión por el cine, que ofreció el pianista Alberto de Paz, que estuvo acompañado por Antonio Fernández con el violín y María Fernández con el oboe.

Además de por el recorrido por las bandas sonoras de películas que han hecho historia, el recital, organizado dentro de los actos que se celebran dentro de la Semana de Movilidad, destacó por ser el primero que tiene como escenario el Templo Romano tras los trabajos de restauración a las que ha sido sometido.