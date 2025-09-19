Concierto
El Templo Romano se llena de música con la ‘Pasión por el cine’ de Alberto de Paz
El pianista estuvo acompañado por Antonio Fernández con el violín y María Fernández con el oboe
El Templo Romano se llenó de música la noche de este viernes con el concierto Pasión por el cine, que ofreció el pianista Alberto de Paz, que estuvo acompañado por Antonio Fernández con el violín y María Fernández con el oboe.
Además de por el recorrido por las bandas sonoras de películas que han hecho historia, el recital, organizado dentro de los actos que se celebran dentro de la Semana de Movilidad, destacó por ser el primero que tiene como escenario el Templo Romano tras los trabajos de restauración a las que ha sido sometido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Susto en la A-4 en Córdoba: sorprenden a un coche fúnebre circulando a gran velocidad y sin una rueda
- Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- La subdelegada dice que las vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil se cubrirán 'lo antes posible