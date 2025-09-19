El rock y el metal de los veteranos se vuelve a hacer fuerte en La Axerquía

El espíritu de siempre pero con aires renovados. No ha fallado este viernes a su cita con el rock y el metal el festival Grita en una cuarta edición que ha revolucionado el Teatro de la Axerquía. Los cuatro grupos que subieron al escenario: Ciclón, T-Reviento, Renacimiento y Hamlet, han tirado de su veteranía y pasión para no dejar que nadie se quedara quieto en la grada y el patio de butacas del recinto. Todas estas bandas prometen seguir dando más rock al siempre agradecido e intenso público cordobés.