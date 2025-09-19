El rock y el metal de los veteranos se vuelve a hacer fuerte en La Axerquía

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El festival Grita revoluciona el Teatro de la Axerquía

El festival Grita revoluciona el Teatro de la Axerquía / RAFA ALCAIDE

Diario CÓRDOBA

El espíritu de siempre pero con aires renovados. No ha fallado este viernes a su cita con el rock y el metal el festival Grita en una cuarta edición que ha revolucionado el Teatro de la Axerquía. Los cuatro grupos que subieron al escenario: Ciclón, T-Reviento, Renacimiento y Hamlet, han tirado de su veteranía y pasión para no dejar que nadie se quedara quieto en la grada y el patio de butacas del recinto. Todas estas bandas prometen seguir dando más rock al siempre agradecido e intenso público cordobés.

