Jardín Alhambra abre sus puertas en el cine Fuenseca de Córdoba celebrando el centenario de la marca

Jardín Alhambra regresa a Córdoba coincidiendo con el centenario de Cervezas Alhambra y lo hace convirtiendo el cine Fuenseca en un oasis urbano donde despedir el verano con un completo programa de actividades gastronómicas, musicales y culturales. "Un lugar perfecto para desconectar y celebrar estos 100 años sin prisa", según señalan los propios organizadores en una nota de prensa.

La inauguración del espacio, que permanecerá abierto de martes a domingo hasta el día 5 de octubre, ha tenido lugar este jueves con una actuación muy especial en la que se ha presentado, por primera vez en un escenario cordobés, ‘Sosegá’, el nuevo palo flamenco creado por Alhambra con motivo de su centenario. Esta creación única ha formado parte de la lista oficial de candidatos a las nominaciones en los Latin Grammy de 2025, lo que supone un reconocimiento internacional a su valor cultural y musical, aun no figurando finalmente en la lista de nominados a estos premios.

Para dar forma a este nuevo estilo musical, que Alhambra define como “el palo sin prisa”, han contado con la colaboración del compositor, productor y guitarrista Javier Limón, quien, de la mano de una serie de artistas del género que representan a distintas generaciones, han creado este regalo para el mundo de la música y de la cultura. Los encargados de ofrecer una muestra de Sosegá en Córdoba fueron Antonio Cortés, Saúl Quirós, Juan Carmona y Frank Maza que, además de haber participado en el proyecto original, ofrecieron un momento mágico en la jornada inaugural, y que contaron con la colaboración de la artista cordobesa Beli Moli.

Para mostrar su apoyo a esta iniciativa y brindar por el centenario de la marca, Jardín Alhambra ha contado en su jornada inaugural con la presencia de autoridades y personalidades de Córdoba. Su alcalde José María Bellido ha agradecido a Cervezas Alhambra, representada en este día por Susana Vargas, responsable de relaciones institucionales de Mahou San Miguel, Enrique Baena, director de la fábrica de Alhambra en Córdoba, y Javier Vilar-Sancho, director de marketing de Alhambra, su compromiso permanente con la ciudad.

Entradas agotadas

La agenda de conciertos de Jardín Alhambra se completará con otras dos actuaciones, enmarcadas dentro de Momentos Alhambra: Russian Red y Mario Díaz, que se subirán al escenario los días 23 y 30 de septiembre, respectivamente, y que ya han agotado sus entradas.

Este singular espacio, de acceso gratuito excepto para los conciertos y experiencias, para los que se requiere entrada, ofrece un lugar de pausa en el que el tiempo se detiene para disfrutar sin prisa de las diversas variedades de Cervezas Alhambra, con opciones innovadoras como las ediciones limitadas de Alhambra Numeradas Serie Andalucía, que también podrán degustar quienes consigan plaza en alguna de las casi treinta catas de cerveza programadas. También y, por primera vez en Córdoba, podremos encontrar el grifo Columna Centenario, que propone una nueva manera de disfrutar de Alhambra Reserva 1925 y lanzado este año con motivo de los 100 años de la marca.

La gastronomía estará muy presente durante estas semanas, ya que la zona de restauración cuenta con una cuidada carta con productos locales y regionales ofrecida por el restaurador cordobés De Cobre y Picón.

En la web de Cervezas Alhambra puede consultarse toda la información sobre horarios, programación, dj sessions, entradas y plazos de inscripción para los talleres sin prisa con artesanos locales o para el taller gastro “Saborea Con… Paco Morales”, del chef cordobés reconocido con tres Estrellas Michelin.