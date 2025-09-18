El Cordobán Flamenco homenajea a la peña El Aljibe y al cantaor Rafael ‘El Guerra’

El arte jondo volverá a ser protagonista en la agenda cultural cordobesa durante el mes de octubre con la celebración del Cordobán Flamenco que organiza la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba. La cita tendrá lugar el próximo 16 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Góngora.

El presidente de la Asociación de Artistas Flamencos, Manuel Baena, fue el encargado este jueves de desvelar el elenco artístico que conforma el cartel de este año. Un festival en el que «los protagonistas serán los jóvenes flamencos de la tierra y también los grandes maestros cordobeses», apuntó el responsable de la agrupación.

El cante jondo, la guitarra flamenca y el baile tendrán cabida en el encuentro, que este año tiene como cabezas de cartel a los cantaores Jesús Corbacho, Ana Jiménez y Jesús Reyes; mientras que al toque estarán David Caro, Juanjo León y Curro Cruz. En cuanto a los bailaores, participarán Cristina Carrasco y su grupo.

Reconocimiento

Baena recordó que la velada también contará con el tradicional reconocimiento de la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba a instituciones y personalidades del mundo del arte jondo. En esta ocasión, «se hará entrega delCordobán Flamenco a la peña flamenca El Aljibe, de Carcabuey, mientras que la insignia de oro de la asociación se concederá al veterano cantaor del Campo de la Verdad Rafael El Guerra, según adelantó el presidente del colectivo de artistas. La velada será presentada por Laura Caballero. n