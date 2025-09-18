El C3A abre temporada con ‘Tierra batida’ y una obra de Kapwani Kiwanga

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Junta de Andalucía, abre este jueves temporada con la muestra Tierra batida y con la incorporación de una obra de la artista Kapwani Kiwanga. A través de una visita guiada, en la que han estado presentes los comisarios de ambas exposiciones, el centro desveló los entresijos de las dos novedades con las que cuenta el edificio en una jornada en la que el arte interactua con el cine a través de la proyección de El último cuplé (1957), de Juan de Orduña.

Tierra batida. Escrituras del compostaje es una muestra conformada por obras de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) en la que participan Antonio Rodríguez Luna, Belén Rodríguez, Chonín Navarro, Daido Moriyama, Evru/Zush, Francesc Torres, Irene Infantes, Isabel Villar, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, José Guerrero, Jorge Yeregui, Leandro Katz, Lotty Rosenfeld, Maria Thereza Alves, Mercedes Pimiento,Moreno & Grau, Pepe Espaliú, Valie Export, Xavier Ribas, Yeni y Nan.

La exposición, comisariada por Francisco Estepa, está concebida como un «espacio donde se cruzan tiempos, residuos, restos y relatos». Las piezas de la muestra están pensadas como «estructuras inestables, en constante construcción y derrumbe».

La muestra convive con la instalación Los mundos que contamos: Umbral, obra de la artista Kapwani Kiwanga, una de las más reconocidas del panorama internacional contemporáneo, que se caracteriza por utilizar medios como la escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo y la performance. La obra que se puede contemplar en el C3A está centrada en los mitos de la creación de la cultura Kongo y en ella conviven materiales como la madera, la cerámica, el mármol y el acero. La obra forma parte del ciclo Plaza Pública, comisariado por Jimena Blázquez, directora del CAAC y del C3A, junto a Gilberto González, subdirector artístico de ambos centros.