CINE
Angelina Jolie acudirá al Festival de San Sebastián, anuncia por sorpresa el certamen
La actriz estadounidense junto con Louis Garrel y Garance Marillier son los últimos nombres en sumarse a la larga lista de presencias ya confirmadas, como Jennifer Lawrence
EFE
La actriz estadounidense Angelina Jolie será otra de las grandes estrellas del 73 Festival de Cine de San Sebastián, donde presentará 'Couture', con el que la francesa Alice Winocour compite por la Concha de Oro, ha anunciado el certamen donostiarra.
En su primera visita al Zinemaldia, Jolie llegará el domingo 21 junto a Louis Garrel y Garance Marillier. Los tres se sumarán a Winocour y a las dos actrices cuyas presencias ya habían sido anunciadas: Anyier Anei and Ella Rumpf.
La historia de 'Couture' se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, durante la cual se entrecruzan los caminos de tres mujeres que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas, entre ellas Maxime Walker (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano (Louis Garrel).
Ana (Anyier Anei), una nueva cara en el mundo de la moda, escapa de un futuro prefijado en su país, Sudán del Sur; y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa, trabaja entre bambalinas en los desfiles.
Cuando sus caminos se cruzan, 'Couture' revela la discreta resiliencia que se esconde tras los focos y rinde homenaje a la solidaridad tácita que comparten estas mujeres de profesiones, culturas y continentes distintos, explica el Zinemaldia en su nota.
Angelina Jolie, Louis Garrel y Garance Marillier son los últimos nombres en sumarse a la larga lista de presencias ya confirmadas, como Jennifer Lawrence, que recibirá uno de los dos premios Donostia de este 73 edición -el primero lo recoge este viernes la productora Esther García-.
Colin Farrell es otro de los actores que estará en San Sebastián, adonde se desplazará también un importante número de directores para presentar sus películas, como el caso de Winocour, que ya compitió en la Sección Oficial con 'Próxima'.
