Ampliado el plazo para participar en el 24ª El Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba

El Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) continúa su andadura buscando talento por Andalucía y España. Este jueves, la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), Isabel Albás, y el director del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), Cristóbal Ortega, anunciaron los miembros del jurado oficial que evaluarán las candidaturas y elegirán a los ganadores de la 24ª edición.

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, destacó el papel fundamental de los artistas en el conocido como concurso de los concursos. «Desde el IMAE invitamos a concursar a todos aquellos artistas que han vinculado su carrera musical al flamenco y lo han fusionado con otros géneros. De esta manera, damos su merecido espacio al flamenco más contemporáneo, que sin perder de vista la raíz, llega a otros públicos gracias a estas nuevas mezclas de géneros», añadió. Por su parte, el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones así como el apoyo a los artistas.

El jurado

El jurado estará compuesto por las bailaoras Mercedes de Córdoba e Inmaculada Aguilar; los guitarristas José María Gallardo y Pablo Salinas; el cantaor David Pino y el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra. «Un jurado heterogéneo, con especialistas en cante, baile y guitarra, que cuenta con la presencia de organismos e instituciones del flamenco», comentó Albás.

El plazo de inscripción continúa abierto y se amplía hasta el 10 de octubre con el objetivo de recibir propuestas de calidad y poder escoger entre los mejores artistas a nivel nacional. Los interesados encontrarán en la web oficial (teatrocordoba.es), tanto las bases como toda la información necesaria para enviar sus candidaturas. Los ganadores se darán a conocer el 22 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba.