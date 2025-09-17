La Orquesta de Córdoba abre su temporada 25/26 con un concierto en el Teatro Góngora

La Orquesta de Córdoba dará la bienvenida en el Teatro Góngora de la capital este jueves a la nueva temporada 25/26, a las 20.00 horas, bajo la batuta de su director titular y artístico, Salvador Vázquez.

Según ha informado la formación orquestal, bajo el título Sinergias, es la segunda temporada de Salvador Vázquez al frente de la Orquesta de Córdoba y contará con la joven violinista jamaicana, Ellinor D'Melon, como principal artista invitada.

El programa de este concierto inaugural resumirá la temporada con grandes obras del repertorio sinfónico. Sonará, la Danza Húngara nº 5 de Johannes Brahms, una selección de Cuadros de una Exposición de Mussorgski, el primer movimiento de la Sinfonía nº 25 de Mozart, el Intermedio de Goyescas de Granados, Los coloquios de la Bella y la Bestia de Mi mamá la oca de Maurice Ravel, la obertura Orfeo en los Infiernos de J. Offenbach y como cierre, el vals de El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky.

Salvador Vázquez, director de la Orquesta de Córdoba. / CÓRDOBA

Renovación de abonos

Este jueves también finaliza el período de renovación de los abonos que ya supera ampliamente el 80% del total de abonados. Desde el 19 de septiembre se pondrán a la venta los nuevos abonos. La formación espera acercarse todo lo posible a los 900.

Como novedad, ya está en marcha el plan de micromecenazgo que ya cuenta con varios mecenas oficiales confirmados. Una oportunidad de convertirse en parte activa de un proyecto musical y cultural de primer nivel. Además, quienes realicen la aportación de 250 euros tendrán una mención especial con su nombre en los programas de los conciertos de Año Nuevo y serán invitados a una cena exclusiva con el director artístico, solistas y miembros de la Orquesta de Córdoba.