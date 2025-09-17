El malagueño Gustavo Abela Cruz, nuevo director titular del Coro Ziryab de Córdoba

Con sus más de tres décadas de andadura musical, el Coro Ziryab, una de las instituciones culturales cordobesas más dinamizadoras, comienza la temporada musical estrenando nuevo director titular, Gustavo Abela Cruz. Natural de Málaga, se ha formado también en Cataluña y Países Bajos, a sus veinticinco años es desde la pasada temporada violín primero de la Orquesta de Córdoba. Ha crecido musicalmente en varias orquestas jóvenes (Nacional, Andalucía, Cataluña), llegando a compartir atril en la Orquesta Nacional de España y en la Sinfónica de Amberes. Asume el puesto de dirección artística del coro como un paso más en su formación en dirección coral y orquestal, faceta en la que viene trabajando desde hace tiempo.

Abela llega tras los siete años en que se ha ocupado de la dirección titular del Coro Ziryab Carlos Castiñeira Castrillón, catedrático del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y miembro del coro, quien asumió el puesto en 2018 tras haber desempeñado previamente labores de asistente de dirección. Castiñeira decidió en este verano de 2025 poner fin a su etapa como director para poder enfocarse en otras facetas artísticas, pero seguirá participando como coralista en las filas del Ziryab todo lo que se lo permitan sus exigencias docentes.

El coro, fundado en 1993, ha tenido como directores titulares a lo largo de su historia a su fundador, Javier Sáenz-López, profesor de coro jubilado del Conservatorio Profesional, a Eugeny Syrkin, histórico violinista de la Orquesta de Córdoba, Juan Luis González, director de la Orquesta de Plectro, a Albano García, director del Coro Averroes de la UCO, y al ya citado Carlos Castiñeira. Gustavo Abela será por tanto el sexto conductor y cabeza artística de esta agrupación coral a partir de esta temporada 2025-2026.