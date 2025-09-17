La Junta inicia conversaciones con el Gobierno de España para trasladar el Museo de Bellas Artes de Córdoba

La Junta de Andalucía ha iniciado ya las conversaciones con el Ministerio de Cultura del Gobierno de España para trasladar el Museo de Bellas Artes de Córdoba a la sede de la antigua biblioteca, de titularidad autonómica. La operación va a permitir doblar el espacio actual y aprovechar un edifico que es Bien de Interés Cultural y que está sin uso desde diciembre de 2023.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha admitido que el Museo de Bellas Artes necesita una ampliación y este traslado, además de tener más espacio para mostrar todos los fondos que posee el museo, permitirá también desarrollar otras funciones de investigación y estudio. La idea es que mientras se hace el traslado ya puedan estar abiertas algunas estancias para actividades de difusión, según ha avanzado este miércoles en su visita al espacio por la adquisición de una obra de Antonio del Castillo Saavedra.

El Ministerio de Cultura, como titular del museo, tiene que dar su conformidad y, por tanto, "estamos en el inicio de conversaciones para que sepan la oportunidad de oro, que sería una pena desaprovechar" para el Museo de Bellas Artes cordobés. A la par, la consejera ha informado de que están planificando ya la redacción de los proyectos de adaptación de esos espacios porque "cuando tengamos luz verde empezaremos a darle vida al nuevo inmueble".

El inmueble está "en un sitio neurálgico culturalmente hablando" y los técnicos del museo ya han estudiado las posibilidades. De esos primeros análisis, ha explicado, se ha visto que el edificio cubre las necesidades desde el punto de vista técnico, porque duplica la capacidad, mientras que arquitectónica y funcionalmente "se adecúa perfectamente para desarrollar sus funciones".

Se trata de una operación más sencilla y más rápida que la de buscar un solar y empezar un proyecto básico, licitar y construir un nuevo edificio, lo que podría llevar años. "Teniendo este inmueble mi obligación es ponerlo a disposición del Ministerio e iniciar las conversaciones. Ellos saben que aquí no cabe ni un alfiler y hay que buscar solución", ha afirmado.