La Casa Árabe y el Ayuntamiento de Córdoba dedican unas jornadas al músico andalusí Ziryab

Casa Árabe y la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba organizan, del 18 al 20 de septiembre en Córdoba, las jornadas La Huella de Ziryab, en las que se rendirá homenaje a una de las figuras culturales más influyentes de al-Ándalus en el siglo IX.

A través de un programa interdisciplinar coordinado por Mª Carmen Vera Martín-Peñasco y Juan Miguel Moreno Calderón, que combina investigación, música y patrimonio, destacadas figuras académicas e investigadoras abordarán las aportaciones del músico, poeta e innovador Ziryab a la cultura andalusí y su impacto en la Córdoba omeya.

La programación

Las jornadas se inaugurarán el jueves 18 de septiembre a las 17.00 horas en la sede de Casa Árabe (c/ Samuel de los Santos Gener, 9) con sendas conferencias a cargo de Mª Jesús Viguera, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan Murillo Redondo, jefe de la Oficina de Arqueología (GMU Córdoba). Ese mismo día tendrá lugar el concierto De al-Ándalus a Marruecos, a cargo del músico Amin Chaachoo, quien actuará en la Sala Orive (20.00 horas).

En la mañana del viernes 19 de septiembre, el programa se trasladará a la Biblioteca Viva de al-Ándalus donde, a partir de las 10.00 horas, se presentarán las publicaciones Actividades artísticas de las mujeres andalusíes y moriscas. Canto, instrumentación y danza, de Manuela Cortés y Filosofía de la música andalusí, de Amin Chaachoo. A continuación, tendrá lugar una lectura musicada del relato aljamiado El baño de Ziryab, a cargo de Mª Carmen Vera e Isabel Cabrera Saúco.

Por la tarde (18.00 horas) volverán las conferencias a la Casa Árabe, en este caso de la mano de Reynaldo F. Manzano, asesor y exdirector del Centro de Documentación Musical de Andalucía, y Manuela Cortés, profesora Titular Emérita del Departamento de Historia del Arte y Música y Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. El programa de ese día finalizará con la proyección del documental Los ritmos de al-Ándalus, de la periodista Mona Abudiab (Sky News Arabia), ganador de dos premios internacionales Telly Awards 2024.

Finalmente, el sábado 20 de septiembre, Casa Árabe acogerá las tres últimas conferencias del programa, desde las 10.00 horas. En este caso de la mano de Maribel Fierro (CCHS-CSIC), Mª Carmen Vera Martín-Peñasco (Conservatorio Músico Ziryab) y Manuela Marín (CSIC), quienes nos hablarán sobre los sabios que emigraron a al-Ándalus a inicios del siglo IX, las aportaciones de Ziryab a la ciudad de Córdoba, y la música de la corte.

El cierre de las jornadas correrá a cargo de Eduardo Paniagua, quien ofrecerá el concierto La herencia de Ziryab, después de presentar su discografía Ziryab, vino y rosas (Pneuma Music), desde las 19.30 horas en la Sala Orive.