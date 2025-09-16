El Teatro Avanti celebra 20 años como trinchera y referente cultural de Córdoba

Fue el 1 de octubre del año 2006 cuando el Teatro Avanti de Córdoba recibió a sus primeros espectadores. Aquellas primeras personas que apostaron por un proyecto que apenas ponía su primera piedra fueron a ver la obra La vieja durmiente dentro del ciclo Buscando Sentidos, que abría por primera vez las puertas de un espacio que comenzó siendo una trinchera para "cuatro locos" que buscaban su lugar en el mundo cultural y que hoy es un referente para el teatro, la danza, el circo y la música.

Daniel Ceballos y Paco Santofimia, dos de los responsables del espacio, lo rememoran con motivo del 20 aniversario del proyecto. Por aquella época no existía un espacio independiente para las artes escénicas más allá de los teatros municipales. Hallar un lugar para ellos pasaba por una gran burocracia: "Empezamos a tocar puertas en las administraciones, pero no había espacios", hasta que se toparon con una sala propiedad de Salesianos que se solía usar como cine club en la calle María Auxiliadora, 16, donde hasta el día de hoy los cordobeses disfrutan de su magia.

"La idea era buscar una sala alternativa a lo que había en aquella época y cuatro locos nos unimos y fuimos a La Corredera, a un puesto de pescados, para presentar nuestro proyecto", recuerdan. Tenían claro, eso sí, que no se iba a quedar solo en abrir una sala. "Teníamos en mente la producción y poco a poco se fueron uniendo más personas". Pronto vinieron las reformas y dotaron al espacio de infraestructuras técnicas y más modernas hasta convertirlo en "el único proyecto de la ciudad de Córdoba con estas características".

Escena de ‘Caperucita Roja’ en el Teatro Avanti, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El papel de Salesianos es fundamental para entender estos 20 años. "La orden Salesiana tiene muy claro que el teatro es fundamental y sabían que esto también iba a ser para ellos". Tanto es así que comparten el espacio a día de hoy. Sin apenas subvenciones, el Teatro Avanti ha llenado sus salas año tras año, con momentos más o menos difíciles, afrontando los cambios en la manera en que los espectadores consumen las artes escénicas, la caída de la natalidad y las modificaciones en los propios gustos de los menores (el espacio ha sido muy importante para las familias con niños) y las dificultades para atrer público a cierto tipo de espectáculos.

Teatro como terapia

Para ellos, "somos minoría, pero hay una gran demanda social", que se ve reflejada no solo en los números (unos 45.000 espectadores en 2024 solo en el teatro cordobés, sin contar las producciones externas) sino también en la cantidad de alumnos, unos 300 ya apuntados para esta temporada en las distintas disciplinas. "Trabajamos muchísimo dentro de una especialidad que no es la primera apuesta de casi nadie, pero cada vez hay más deseo de que las personas vivan la experiencia de las artes. Hay demanda, pero no surgen proyectos porque es mucho trabajo", consideran.

Santaofimia y Ceballos están convencidos de que el teatro es también una alternativa para los problemas de salud mental porque "equilibramos lo que está desequilibrado, porque el mundo real es complejo y cada vez hay más demanda en ese sentido porque los humanos necesitamos algo que nos motive". Están muy claros de su posición en la sociedad cordobesa.

El Teatro Avanti no se ha quedado nunca estático y hace dos años que pusieron en marcha las becas solidarias, donde acogen a jóvenes en riesgo de exclusión social de la Fundación Don Bosco, "chavales que encuentran aquí su espacio familiar". Asimismo, el programa Educateatro, su apuesta por el teatro como herramienta educativa, lúdica y emocional organiza 13 espectáculos esta temporada para el público infantil.

El espacio encara la temporada de otoño con 35 espectáculos en Córdoba y 18 producciones moviéndose por España, así como una sorpresa con todos los integrantes de todas las disciplinas del Teatro Avanti y una apuesta mucho más firme en las redes sociales para poder llegar a más público y, tal y como ha ocurrido estos 20 años, estar cada vez más presentes en la sociedad cordobesa.