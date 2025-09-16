Esta es la programación de otoño del Teatro Avanti de Córdoba

El Teatro Avanti de Córdoba encara la temporada de otoño con 35 espectáculos en su espacio de la calle María Auxiliadora. Entre teatro, danza y humor los cordobeses podrán disfrutar de actuaciones desde este próximo fin de semana y hasta el mes de diciembre.

El primer espectáculo será Piensa en Wilbur, el próximo viernes 19 a las 20.30 horas. Se trata de un espectáculo plagado de acrobacias, humor y riesgo. Wilbur, con una técnica y un físico fuera de lo común, creará situaciones imposibles que dejarán al público anonadado. El sábado será el turno de Manuel Sarria con un espectáculo de humor donde aparecerán aspectos de la vida y de la actualidad en el que el público se verá reflejado. Hay monólogos, chistes, anécdotas e interactuación del público y será a las 20.30 horas.

El domingo 21 a las 18.00 horas será el turno de la danza contemporánea con Bipedestrucción, "una reivindicación monstruosa, alienígena, absurda y desenfadada de los cuerpos". Lo definen como un espectáculo familiar de danza contemporánea con conciencia LGTBIQA+.

Tras el primer fin de semana, el cómico jerezano José Campoy se presentará el viernes 26 de septiembre a las 20.30 horas con sus Campoyadas, un espectáculo que mezcla monólogos, chistes, imitaciones e improvisación para hablarnos de temas cotidianos como las parejas o los sobrinos. Al día siguiente será el turno de Sil De Castro y su Noche de Chicas, un show diseñado por mujeres y solo para mujeres (no podrán entrar hombres).

Maru Candel llega a Córdoba el viernes 3 de octubre con su show de stand up, música e improvisación y al día siguiente Eva y Qué vuelve con Me tenéis frita, un espectáculo "donde cumplir 40 es como el aceite de oliva: puro, intenso y con mucho cuerpo", mientras que el domingo 5 de octubre a las 12.00 horas es el turno de los más pequeños con Garbancita, una chica inquieta que se está preparando para salir al teatro, con canciones, un montón de personajes, una actriz, un músico que toca instrumentos de todo tipo en directo, unos títeres, risas y sorpresas. Ese mismo día, a las 18.00 horas, es el turno de Jordi Merca con su show Yo sobreviví a la EGB.

La programación continúa con NILU, de Enric Romaguera el viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas y con la Gran Gala Mágica del teatro el sábado 8 a las 20.30 horas. El domingo continúa la magia con el mago Alúa y Claret a las 18.00 horas. El sábado 15 de noviembre llega Estamos en crisis ¿Y qué? de Paco y Maite y el domingo La maleta de mi abuela, de Producciones Nati Villar.

El 21 de noviembre llega Negra sombra a las 20.30 horas, y el día 22 Poca verguenza, de Guelmi. El domingo 23 de noviembre vuelve a tener cabida el público infantil con Nemo, de La Tomasa, y el viernes 28 Padre de familia, de Miki Dkai. El sábado 29 recala en el Avanti Abraham Martín con su Comedy padel tour y el domingo 30 La gata: una leyenda con botas.

La temporada finalizará con Sergio Bezos, de La Revuelta, el viernes 12 de diciembre a las 20.30 horas, Esto no es culpa de nadie, de Facu Díaz, el sábado 13, y el espectáculo de Peter Pan: el baller de nunca jamás, el 14 de diciembre para cerrar temporada.