La pianista María Dolores Gaitán inicia en Europa su gira 'World Heritage Tour', una mirada sobre la universalidad de la cultura

La pianista cordobesa María Dolores Gaitán vuelve a Europa tras éxito cosechado en México y Estados Unidos para presentar su nueva gira World Heritage Tour, un ambicioso proyecto producido por BF Producciones que emprenderá el próximo octubre tras aunar el favor de público y crítica, consolidándose como una de las intérpretes internacionales de referencia y más solicitadas del panorama musical actual.

Según informa una nota de prensa, Gaitán inicia una nueva etapa que la llevará por algunos de los escenarios más prestigiosos y exigentes tanto en Europa como en América y África, desde el Carnegie Hall de Nueva York (Estados Unidos) hasta el Teatro alla Scala de Milán (Italia) pasando por el Teatro Monumental de Madrid, en los que volverá a desplegar el talento que la ha llevado a convertirse en una de las artistas más cautivadoras de la música clásica en la actualidad.

Reconocida por su virtuosismo, fuerza expresiva y la sensibilidad única con la que transforma cada obra, María Dolores Gaitán presenta una gira que la llevará por 23 ciudades de siete países y que pretende ser un viaje transformador, en el que tradición y vanguardia se encuentran para despertar una mirada renovada sobre la universalidad de la cultura. Con el World Heritage Tour, la artista de Villa del Río (Córdoba), realiza "una de sus aportaciones más singulares al rescatar un legado histórico poco explorado como es la herencia musical de al-Ándalus de la mano de su último trabajo discográfico: Alhajas", detalla el comunicado.

Compromiso con los espacios patrimoniales

Según la información difundida por la artista, el World Heritage Tour refleja el compromiso de la pianista con el valor histórico, cultural y también simbólico de los espacios patrimoniales. No en vano, ha sido la primera pianista cordobesa en actuar en los lugares y principales monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad de Córdoba y también de otras ciudades, como el Alcázar de Segovia, en España, o el Palacio de Bellas Artes de México. Con esta gira, su objetivo es dar nueva vida a teatros y espacios reconocidos mundialmente, convirtiéndolos en escenarios donde la música dialoga con la memoria histórica y el patrimonio cultural.

Pero la visión de la también productora y gestora musical va mucho más allá, y a través del piano y su particular interpretación, busca tender puentes entre culturas ahondando en la historia y en los elementos comunes. Y aún más, Gaitán descubre las conexiones invisibles entre la música y otras artes en apariencia lejanas, como la moda. Cabe destacado que la artista haya puesto música a la colección que Palomo Spain presentó en Madrid el pasado año y que diseñadores como Carolina Herrera, Rafael Urquizar, Juana Martín o Juan Taminiau hayan confiado en ella para lucir sus diseños.