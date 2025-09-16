Robert Redford: las mujeres y las tragedias que marcaron la vida del rubio 'sex symbol' de Hollywood

Junto a Paul Newman, su inseparable compañero en 'Dos hombres y un destino' (1969) y 'El golpe' (1973), Robert Redford siempre será recordado por ser uno de los actores más valorados y queridos de Hollywood, además de uno de los más atractivos. A su extensa y apreciada carrera, hay que sumar su condición de 'sex symbol' y seductor para varias generaciones. Aunque Jane Fonda, su compañera en cuatro filmes, revelara recientemente en el Festival de Cannes que "tenía un problema con las mujeres" porque siempre estaba "de mal humor y no le gustaba besar", Redford pasó la mayoría de su vida muy bien acompañado: pues se casó dos veces y tuvo famosos romances, como el que protagonizó con la actriz Sonia Braga.

También tuvo que afrontar duras batallas, como la muerte de su hijo James, con quien compartía su pasión por el cine y la ecología, y quien falleció a los 58 años, tras una batalla de dos años contra el contra el cáncer de hígado. En 1958 ya perdió a su primer vástago, Scott, fruto de su primer matrimonio, que falleció a los pocos meses después por muerte súbita.

He aquí las mujeres que marcaron la vida del actor:

Lola van Wagenen

Antes dedicarse a la interpretación, el joven Redford abandonó los estudios en 1956 y se fue como artista itinerante a Italia y Francia para probar la vida bohemia de un artista. La aventura le duró un año. El mismo en el que conoció a su primera esposa, Lola van Wagenen, una universitaria de clase media acomodada. Gracias a ella dejó la bebida y en 1958 se matriculó en el Instituto Pratt de Nueva York para estudiar arte. Allí se interesó por la interpretación. Se casaron ese año y nació su primer hijo, Scott, que murió al poco de muerte súbita. La niña, Shawna, llegó en 1960, cuando su padre ya había subido a Broadway. En 1962 nació su hijo David James y, en 1970, su hija Amy. Con Lola compartió 27 años de felicidad, pero decidieron poner fin a su relación de mutuo acuerdo.

Debra Winger y otros sonados romances

Tras el divorcio de su primera mujer, el actor comenzó a sumar varias relaciones amorosas. Salió un tiempo con la diseñadora de vestuario Kathy O'Rear, la modelo francesa Nathalie Naud (casi 30 años menor que él) y el más notorio, con la actriz Debra Winger, con quien comenzó a salir tras rodar juntos la película 'Peligrosamente juntos, en 1986.

Sonia Braga

Siete años duró la relación de Redford con la también actriz brasileña Sonia Braga. Ambos actores protagonizaron la película 'Un lugar llamado Milagro' (1988) y su relación fue una de las más fotografiadas en su momento. Llegó a haber rumores de boda, algo que nunca llegó a suceder.

Sibylle Szaggars

Sin embargo, el actor, que ha fallecido este martes, 16 de septiembre a los 89 años, accedió a pasar por el altar, tras una larga amistad, con la pintora alemana Sibylle Szaggard, 20 años menor que él. La ceremonia tuvo lugar en Hamburgo en la intimidad de la familia y amigos más próximos. Con ella el actor ha disfrutado los últimos años de la pintura, la naturaleza y la espiritualidad en su rancho de Utah.

