Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

El actor y director estadounidense Robert Redford ha fallecido este martes a los 89 años, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete. Aunque no se ha especificado la causa, el actor ha fallecido durmiendo. Se encontraba en Utah.

Redford fue una de las grandes estrellas de Hollywood, no solo como actor sino también como director y fundador del Festival de Sundance, meca del cine independiente. Entre sus primeros papeles que le lanzaron al estrellato destaca Descalzos por el parque (1967), junto a Jane Fonda, que fue un gran éxito y le convirtió en un rostro conocido. Entre sus filmes destacados hay un sinfín de clásicos: 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' con Paul Newman, con quien formó una icónica pareja actoral, 'El candidato' (1972) o 'El golpe' o 'Dos hombres y un destino'.

Robert Redford posa en un 'photocall' de la película 'All is lost', en mayo del 2013. / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

En la carrera como actor de Redford fue fundamental el encuentro con el director Sidney Pollack , en cierta forma, responsable del tipo de personajes que asociamos con el actor. Ahí están: 'Propiedad condenada', 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' –un intento a base de barba y barro de huir de su imagen-, 'Tal como éramos' (de la que se desprende que si Redford es capaz de enamorarse de Barbra Streisand cualquier espectadora tiene su oportunidad), la excelente ‘Los tres días del Cóndor’ en la que él y Faye Dunaway no podían ser más ‘cool’, 'El jinete eléctrico' (otro encuentro con Fonda que repetirá en la fase final con ‘Nosotros en la noche’) y la apoteosis de 'Memorias de África': vuelos aparte, ahí está ese momento en que le lava el pelo a Meryl Streep. Sin olvidar la película que ha propiciado tantas y tantas vocaciones periodísticas: 'Todos los hombres del presidente'.

Errores como ‘El gran Gatsby’, que lo tenía todo para estar bien, pero no, hicieron que Redford decidiera tomar las riendas del asunto y pasarse a la dirección. Su debut en 'Gente corriente' en 1980 que le deparó un Oscar como director –el de actor siempre se le ha resistido - hacía temer lo peor, pero él ha llevado esa trayectoria más que dignamente. Sí le recordó la Academia en el 2002 con una estatuilla honorífica que reconoce sobre todo su última reencarnación como padre del cine independiente norteamericano a partir de la creación del Sundance Festival. Cuando la película ‘Sexo, mentiras y cintas de video’ tras pasar por allí hizo que el debutante Steven Soderbergh lograra unos meses más tarde la Palma de Oro en Cannes, encendió las alarmas: una nueva era cinematográfica había empezado.