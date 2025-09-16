Lourdes Pastor llevará la voz de Miguel Hernández al Parlamento Europeo

Lourdes Pastor lleva su cante al corazón de Europa. A petición de la familia de Miguel Hernández, la artista se alza en el Parlamento Europeo para interpretar su versión de Andaluces de Jaén, una canción que hace justicia a las mujeres silenciadas en la historia, según se ha dado a conocer en un comunicado de prensa. La artista cordobesa ha sido invitada por el Parlamento Europeo, a través de la Delegación Socialista Española (DSE), para participar en el acto institucional Miguel Hernández: Memoria, dignidad y libertad, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en Bruselas.

Pastor presentará en el marco de esta cita su espectáculo Latidos flamencos de democracia y feminismo, "la prueba de que el arte con conciencia tiene el poder de transformar y construir un mundo más justo", abunda la nota de prensa. Este espectáculo denunciará, simismo, el genocidio del pueblo palestino, "llevando el dolor y la esperanza de las y los que sufren hasta el epicentro político del viejo continente".

Según han informado, la familia del poeta ha solicitado expresamente que sea la voz de Lourdes la que resuene ese día en el Salón de Diputados del Parlamento Europeo. La artista interpretará su emotiva versión de Andaluces de Jaén, una canción que, por primera vez, da visibilidad a las mujeres en una adaptación del poema de Hernández incluida en su tercer disco. También se escucharán temas como La revolución a la vuelta de la esquina, una reivindicación del papel de las mujeres en la historia, un eco que resuena con la lucha por la igualdad.

Canto al pueblo palestino

Aprovechando este espacio de visibilidad internacional, la artista interpretará también "una bulería inédita que denuncia sin tapujos el genocidio del pueblo palestino": Lo de Gaza es genocidio con complicidad mundial, una composición que ya ha compartido en redes sociales. Para Lourdes, como lo era para Miguel Hernández, el arte es "una herramienta de lucha, un megáfono para la conciencia". “Estoy segura de que Miguel Hernández habría levantado su voz con fuerza. No habría callado”, declara la cantante. “El cine, el teatro, la poesía, la música… el arte, tienen un gran poder y creo que es una suerte poder utilizarlo para intentar que el mundo sea un lugar más justo”, asegura.

Además de esta cita en el Parlamento Europeo, el día anterior, 22 de septiembre, presentará Latidos flamencos de democracia y feminismo en el Instituto Cervantes de Bruselas. Este concierto, enmarcado en el programa 50 años de España en Libertad y organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, será "una profunda reflexión sobre los valores de igualdad, memoria y justicia social que nos conectan con Europa", señala la artista.