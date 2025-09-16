La danza vuelve a tomar las calles de Córdoba en la tercera edición del BAH Festival

Del 19 al 21 de septiembre de 2025, las calles y plazas de Córdoba volverán a llenarse de movimiento, música y arte con la tercera edición del BAH Festival, un encuentro que apuesta por la danza contemporánea como "motor cultural, social y comunitario", explica la organización en una nota de prensa. El BAH Festival, impulsado por el colectivo Baiven, regresa este año con una programación diversa, abierta y participativa, "donde todas las personas están invitadas a mirar, sentir y bailar juntas". Durante tres días, la ciudad se convertirá en escenario vivo para compañías locales, nacionales e internacionales que traerán propuestas innovadoras y accesibles para todas las edades.

Además, en esta edición el festival amplía horizontes con actividades previas y posteriores, nuevas colaboraciones y un guiño especial al tejido cultural y social de Córdoba y su provincia.

Evento abierto y participativo

El BAH Festival está concebido como un evento abierto y participativo, donde el público no solo asiste como espectador, sino que también puede convertirse en parte activa de la experiencia. Su programación incluye talleres, performances, piezas breves en recorrido y espectáculos de mayor formato, a cargo de artistas locales, nacionales e internacionales.

Todas las actividades son gratuitas y se desarrollan en calles, plazas y espacios no convencionales de Córdoba, con el objetivo de acercar la danza contemporánea a todo tipo de públicos, independientemente de su edad o experiencia previa.

Con esta propuesta, el festival refuerza su compromiso con la democratización de la cultura, fomentando el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía y consolidando la idea de que el arte y, en particular, la danza contemporánea, son un bien común y de acceso universal.

Calendario de actividades

Viernes 19 de septiembre

20.00 horas: Jam de impro. Un escenario abierto a la improvisación a cargo de Baiven. Un arranque festivo y colectivo en el que el público está invitado a bailar. Lugar: plaza de la Corredera.

21.30 horas: Velada de BAHrrio. Espacio de encuentro para compartir, charlar y brindar. Lugar: Casa Escondida

Sábado 20 de septiembre

12.00 horas: Una pizca de danza. Cuatro colectivos de artistas interpretarán piezas breves para ver en recorrido por algunas plazas del barrio de San Agustín. Plaza de la Fuenseca. Plaza de San Agustín. Plaza del Huerto Hundido y Plaza del Poeta Juan Bernier; símbolos de la vida en común de Córdoba, se inundarán de danza durante la mañana del sábado. Con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

20.00 horas: Espectáculo Dispositivo LABranza, de Lamajara. Una propuesta participativa que explora las similitudes y conexiones entre el trabajo del campesinado y el de los artistas. Este proyecto plantea una reflexión contemporánea y conceptual sobre la relación entre el ser humano y el entorno, trasladando el paisaje del campo al lenguaje del cuerpo y del movimiento. A través de esta experiencia, se establece un diálogo constante entre ambos tipos de cuerpos, mostrando cómo, en su vida cotidiana, modifican y transforman aquello que los rodea mediante su presencia y acción. Lugar: Inmediaciones del Quiosco Joven en los Jardines de la Victoria. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.

Domingo 21 de septiembre

12.00 horas: Batucada y taller participativo. Ruta danzada con la Batucada Samborejo desde la avenida de Ronda de los Tejares a la altura de Cruz Conde hasta el Claustro de los abrazos perdidos, donde Helena Martos impartirá un animado taller de danza inclusiva para todas las personas interesadas en experimentar la danza más allá de una técnica o condiciones. Lugar: avenida de Ronda de los Tejares a la altura de Cruz Conde. Subvenciona la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. Con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte. Delegación Territorial de Córdoba. Junta de Andalucía.

20.00 horas: Ensayo abierto Almost JOY de la compañía Labotilar. Una obra inspirada en el flamenco como acto de resistencia y alegría compartida. Lugar: plaza del Vizconde de Miranda. Colabora el Centro Coreográfico La Normal.

Actividades especiales

Viernes 26 de septiembre

21.00 horas: Una pizca de danza en Villa del Río, Córdoba. Actividad enmarcada en la X Bienal de Arte de Villa del Río, con piezas de HUmanELLA Danza&Teatro, Victoria Pérez, Almas de Cántaro y Miguel Torres. Lugar: Plaza de la Constitución y Calle de Blas Infante. Con el apoyo de la Diputación de Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento de Villa del Río.