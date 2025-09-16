El Certamen de Creación Audiovisual de Cabra homenajeará a los actores Assumpta Serna, Paula Gallego y Cristalino

El Certamen Nacional de Creación Audiovisual Ciudad de Cabra, que se celebra desde el pasado sábado 13 de septiembre en la localidad cordobesa y clausurará el próximo día 20 en el Teatro El Jardinito, homenajeará a los actores Assumpta Serna, Paula Gallegos y Cristalino.

En esta edición, el premio ‘Una vida de cine’ será para la actriz Assumpta Serna, una de las musas de directores como Pedro Almodóvar o Bigas Luna; el galardón ‘Un futuro de película’ será entregado a Paula Gallegos, conocida por su participación en series como Cuéntame cómo pasó o Machos Alfa; y ‘Un talento de la pantalla’ irá a parar al artista andaluz Cristalino.

La decisión se ha tomado tras la deliberación de un jurado conformado por personas de diferentes ámbitos relacionados con el audiovisual andaluz,.

Sobre la cita

El certamen ofrece una serie de exposiciones, proyecciones y actividades para todos los públicos relacionadas con el audiovisual, tras abrirse en la noche del sábado 13 de septiembre en la Sala de la Capilla del Antiguo Asilo, la exposición colectiva ‘Cabra es de cine’, de las asociaciones de fotógrafos egabrenses ‘Objetivo Égabro’, ACOE y de pintores egabrenses ‘García Reinoso’, en la que se combina a través de la fotografía y la pintura, fotogramas de importantes películas de la historia del cine con enclaves y parajes de la ciudad.

A esta siguió el domingo 14, la mesa redonda ‘Cortos con alma egabrense: trayectoria del cortometraje y legado del Certamen’, donde cineastas y productores locales compartieron experiencias y se proyectaron cortos realizados en la ciudad, así como el inicio de la proyección de cortos en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’ que continuará hasta el próximo jueves 18 desde las 20.30 horas. También en las mañanas del jueves 18 y el viernes 19, se contará con una sesión en ese mismo espacio, destinada a los colegios y donde la compañía ‘El Grillo Títeres’ pondrá en escena la obra Las aventuras de los hermanos Lumiére, introduciendo a los más pequeños en el origen y la invención del cine.

Premios

En la gala de clausura se procederá también a la entrega de los premios a algunos de los 48 cortometrajes que forman parte de la sección oficial y que fueron seleccionados de entre las 512 películas presentadas a concurso y cuyas distinciones les ofrecerán pase directo a la preselección tanto de los Goya y los Carmen.