El C3A de Córdoba inicia su temporada de otoño con una jornada que incluye lecturas de fondos del CAAC.

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y con sede en Córdoba, inicia su temporada de otoño con una jornada que incluye tres líneas fundamentales de su programación, en este caso ofrecer nuevas lecturas de los fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), la muestra de una pieza clave de arte internacional y el diálogo entre disciplinas, a través de una proyección cinematográfica en diálogo con una exposición activa.

Según ha informado a Junta en una nota, la jornada del próximo día 18 de septiembre se iniciará a las 19.00 horas con la visita guiada a las nuevas exposiciones ubicadas en los atrios del centro. Así, la muestra Tierra batida. Escrituras del compostaje, comisariada por Francisco Estepa, ofrecerá una nueva lectura de la colección del CAAC a partir de una selección de más de veinte artistas. La muestra concibe el espacio como un yacimiento vivo, donde las obras generan conexiones en torno al tiempo, la memoria, la materia, el cuerpo o la historia.

La exposición convive simbólicamente con la instalación monumental Los mundos que contamos: Umbral (The Worlds We Tell: Threshold, 2022), una obra de la artista Kapwani Kiwanga, centrada en los mitos de creación de la cultura Kongo. Esta obra, en la que conviven materiales como madera, cerámica, mármol y acero, explora cómo a través del mundo material se llega a la palabra y desde ahí a sus múltiples significados.

Kapwani Kiwanga es una de las artistas más reconocidas del panorama internacional contemporáneo. Su práctica incluye medios como la escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo y la performance. En 2024 representó a Canadá en la Bienal de Venecia. Su trabajo ha sido reconocido con galardones como el Joan Miró Prize (2025), el Zurich Art Prize (2022), el Premio Marcel Duchamp (2020), el Frieze Artist Award (2018) y el Sobey Art Award (2018).

El C3A de Córdoba inicia su temporada de otoño con una jornada que incluye lecturas de fondos del CAAC. / CÓRDOBA

Por su parte, la pieza de Los mundos que contamos: Umbral forma parte del ciclo Plaza Pública, dedicado a grandes instalaciones y comisariado por Jimena Blázquez, directora del CAAC y del C3A, junto a Gilberto González, subdirector artístico de ambos centros.

Dentro de este programa pueden visitarse además las piezas Transfigured Schönberg (2009), de Dionisio González; Habitación vegetal III (2000), de Cristina Iglesias; y Piezas de adorno I-III (2016), de Leonor Serrano. La iniciativa posiciona al C3A como la primera institución en España que dedica un programa estable y continuado a grandes instalaciones.

Finalmente, a las 20.00 horas, el centro acoge en la Caja Negra la proyección de El último cuplé (1957), de Juan de Orduña, segunda sesión del ciclo de cine vinculado a la muestra Me duelen los ojos de mirar sin verte de Ana Segovia. La actividad contará con la presentación de María Dolores García Ramos, profesora de la UCO, que contextualizará el filme desde una perspectiva crítica.

En este clásico del cine español, Sara Montiel encarna un personaje que rompe los ideales establecidos de la feminidad y convierte la ambigüedad en una herramienta de disidencia. La película establece un diálogo directo con la muestra de Segovia, que cuestiona las lógicas de representación del cine de oro español y mexicano.

Con esta programación, el C3A propone una jornada de actividades que vinculan el arte contemporáneo, la exploración, el archivo, el cine y la reflexión, consolidando su papel como espacio de encuentro, producción y pensamiento en Andalucía.