El IMAE activa la venta de su tarjeta regalo para espectáculos en los teatros municipales de Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) vuelve a activar la venta de la tarjeta regalo para espectáculos de la temporada 2025/2026, con la que se podrán regalar localidades para los eventos que se celebren en los teatros municipales de Córdoba.

Esta tarjeta regalo se puede adquirir de forma online o en la taquilla del Gran Teatro por 30 euros, 50 euros y 100 euros; aunque solo podrá canjearse a través de la página web. Cada tarjeta regalo está asociada a un código único que se podrá canjear solo a través de compras on line hasta agotar el saldo correspondiente. Las condiciones generales de uso de esta tarjeta se recogen en el siguiente enlace web.

Este fin de semana los festivales de música son los protagonistas en el Teatro de la Axerquía. La cuarta edición del Festival Grita será la muestra del rock y el metal hecho en Córdoba y se celebrará el viernes 19 de septiembre con los grupos Renacimiento, T-Reviento, Ciclón y Hamlet, explica el IMAE en una nota de prensa.

Por primera vez, tendrá lugar Ultraligero, una cita que despide el verano andaluz desde Córdoba y que conecta a públicos diferentes en torno a la música y la creatividad. Los artistas que encabezan este cartel que cruza géneros, escenas y territorios son Rufus T. Firefly, Dalila, Parquesvr, Retro Cassetta y Mind Enterprises (dj set).

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app del IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.