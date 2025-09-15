Córdoba acogerá más de 30 actuaciones por el aniversario de la declaración patrimonial del flamenco

Toda la provincia de Córdoba acogerá durante el mes de noviembre más de una treintena de citas para celebrar el 15º aniversario de la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, dio a conocer el «ambicioso y extenso programa extraordinario de actividades» que se va a desarrollar a lo largo del próximo mes de noviembre en las ocho provincias andaluzas. Un aniversario que «más que una efeméride supone toda una oportunidad para reafirmar el compromiso de Andalucía con su arte más universal, al proyectar una mirada dinámica y abierta sobre el flamenco como motor identitario, cultural y económico de Andalucía», señaló Del Pozo.

En cuanto a la programación a celebrar en la provincia de Córdoba, la actuación central tendrá lugar el 16 de noviembre a las 12.00 horas en el C3A y correrá a cargo de la compañía La Venidera. Además, el 15 de noviembre, en el Teatro Circo de Puente Genil, se presentará el disco El primer llanto, de Alejandro Hurtado, mientras que el día 21, en un espacio a determinar en Lucena. Habrá una exposición teórico-práctica titulada El cante para bailar con los intérpretes, La Lupi y Curro de María. A esto se sumará casi una treintena de actuaciones dentro del Circuito Andaluz de Peñas por municipios de toda la provincia.

Más actuaciones

Se añaden, además, las actuaciones de Joaquín Pareja Obregón y Manuel Castulo en la sede de la Cátedra de Flamencología de Córdoba, que se desarrollará el día 22 de noviembre, a las 11.30 horas, dentro de la tercera Gala Flamenca, en la que se homenajeará a la Peña Cultural Flamenca Agustín Fernández, de Pozoblanco, y a la Peña Cultural Flamenca Aguilarense, en Aguilar, por sus 50 aniversarios.

Más de 170 actividades en toda Andalucía

Desde la Consejería de Cultura señalaron que el programa a nivel andaluz, con más de 170 actividades, «supone un ejemplo de colaboración institucional, ya que cuenta con la participación de más de 40 entidades culturales». Entre ellas: seis universidades, ocho museos y centros de creación contemporánea, ocho federaciones provinciales de peñas flamencas, tres teatros públicos y 15 entidades municipales. En total, está prevista la participación de más de 400 artistas, incluyendo figuras consagradas y talentos emergentes. Las bibliotecas y archivos gestionados por la Consejería de Cultura también se han unido a la efeméride programando una serie de actividades relacionadas con el flamenco, entre las que habrá conferencias sobre personajes, tratados y publicaciones del universo jondo.