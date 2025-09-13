Según la RAE, romería es un viaje o peregrinación. Y eso es lo que hace la protagonista de este tercer largometraje de Carla Simón, después de Verano 1993 y Alcarrás. En cada una de estas cintas, se cruza la vida con el cine. Y, concretamente, en esta última se llega a filmar profundizando en lugares dolorosos de la memoria de esta cineasta. Escribe y dirige una vuelta al pasado, construyendo un artefacto experimental, vertebrado por los diarios de la madre perdida, igual que su padre, en los tiempos más duros de esa pandemia que se llevó a tantos heroinómanos hasta ese lugar del que nadie vuelve. Para ello, ha buscado una actriz desconocida, Llúcia Garcia, que consigue apoderarse de la pantalla con su naturalidad y fotogenia para convertirse en el alter ego de la directora.

El filme navega entre dos tiempos, el actual y el pasado de los años ochenta. En el presente, la protagonista viaja hasta Vigo donde vive la familia de su padre biológico; allí irá conociéndolos, a la vez que busca el rastro de sus orígenes. Qué ocurrió verdaderamente. El pasado se presenta como un tanto fantasmagórico, irrumpiendo en forma de pasajes que acabarán por adueñarse del relato y dejar en segundo plano los recelos que irán naciendo entre los familiares al verse obligados a desenterrar secretos inconfesables. Todo ello, a raíz de que la joven huérfana intente solucionar un problema burocrático que le impide solicitar una beca de estudios después de que aparezcan ciertos errores en su partida de nacimiento… y no se lo pondrán fácil, haciéndole sentir incómoda, excepto cuando esté con uno de los tíos (interpretado por el director Alberto Gracia) y un primo (Mitch, músico y ahora actor) con quien habrá algo más.

La debutante actriz protagonista está muy bien acompañada en el reparto por intérpretes de gran experiencia como Tristán Ulloa o José Ángel Egido, entre otros.

Hay un giro en el último segmento de este entrañable y necesario relato en que se reconstruye la presencia de los ausentes, convergiendo todo en una curiosa coreografía con música de Siniestro Total.

