Arte
La Fundación Antonio Gala acoge un grupo de 12 pintores del taller L'atelier du Thabor de Francia
Permanecerán hasta el día 16 en la residencia y conocerán el legado de Gala y la ciudad, a la par que asisten a conciertos, charlas y talleres
Europa Press
La Fundación Antonio Gala de Córdoba acoge hasta el día 16 de septiembre a un grupo de pintores pertenecientes al taller 'L'atelier du Thabor' de la localidad de Rennes (Francia). La residencia en la Fundación de este colectivo de dibujantes y pintores, entre los que se encuentra el reconocido pintor francés Boris Foscolo, se realiza bajo el lema Córdoba eterna y viva y está coordinada por Françoise Dubosquet Lairys.
Según destacan desde la fundación, Françoise Dubosquet, profesora Emérita en Estudios Ibéricos Contemporáneos de la Universidad de Rennes y pintora, y el presidente de la fundación, Francisco Moreno, han diseñado las jornadas con el fin de que los residentes conozcan la obra de Antonio Gala y su legado, al tiempo que descubren Córdoba.
En concreto, el programa de residencia ha incluido, entre otras actividades, un encuentro con el prestigioso pintor Juan Vida con motivo de la inauguración de su exposición en Espacio Gala el jueves, 11 de septiembre, así como conciertos, charlas, un taller de pintura -óleo o acrílico- por la mañana y, en horario de tarde, cuenta con visitas a diferentes puntos de la ciudad, en cuyas calles se realiza un taller de dibujo y acuarela.
Del mismo modo, en la agenda se ha programado una visita de Córdoba y sus museos guiada por Dolores García Ramos, profesora de historia del arte de la Universidad de Córdoba (UCO) y especialista en Julio Romero de Torres.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
- La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III
- Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Monterrubio apunta al futuro del Córdoba CF: más mejoras en El Arcángel, Ciudad Deportiva y cantera