Elena Grish lleva el arte cordobés a Europa y Miami con piezas seleccionadas de su colección 'Nobleza Interior'

La creadora cordobesa Elena Grish participa del 1 al 14 de septiembre en la Europa Art Fair 2025 (Maastricht), presentando dos obras seleccionadas de su colección Inner Nobility (Nobleza Interior): el díptico Love Made Visible (El amor hecho visible) (60 x 40 cm cada pieza, 2025) y la obra Inner Nobility (60 x 90 cm, 2025). En diciembre continuará su proyección internacional en Red Dot Miami 2025, dentro de la Miami Art Week y coincidiendo con Art Basel Miami Beach, representada por la galería italiana Kuun Art.

Con un lenguaje basado en el arte abstracto colorista, Grish explora las cualidades intrínsecas de la naturaleza humana. Su mensaje: cuando cultivamos y ponemos esas cualidades nobles al servicio de los demás, podemos iluminar e inspirar al mundo, del mismo modo que una obra de arte transforma un espacio y toca el corazón de quien la contempla. En su obra, la artista busca el equilibrio entre la explosión de color y la elegancia de la armonía, una fusión que refleja la tensión entre dinamismo y calma. “Vivimos en una época de transición, en la que el mundo atraviesa desequilibrios profundos. A través de mis cuadros intento ofrecer un espacio de inspiración y de equilibrio interior, un recordatorio de que la belleza y la nobleza interior pueden guiarnos en medio de la inestabilidad e incertidumbre que causa toda transformación profunda.”, afirma Grish.

Sobre las obras seleccionadas Love Made Visible es un díptico vibrante en acrílico sobre lienzo (60 x 40 cm cada pieza, 2025), nacido del deseo de hacer visible lo invisible: convertir el amor en color, textura y luz. En tonos corales, rosados y dorados, cada trazo transmite energía de conexión, esperanza y transformación emocional. Dos lienzos que dialogan entre sí y con el espectador, aportando calidez, diseño y espíritu a cualquier espacio contemporáneo. Por su parte, Inner Nobility (60 x 90 cm) condensa la esencia de la colección homónima: la búsqueda de la belleza interior como fuerza guía en tiempos de cambio. Con una paleta en azules y turquesas y platas, la obra evoca la calma profunda del océano y la grandeza interior que emerge cuando cultivamos nuestras virtudes más elevadas. Es un recordatorio visual de que el equilibrio y la nobleza interior son un faro en medio de la transformación global. Con formación en arquitectura y en artes multidisciplinares, Elena Grish concibe cada lienzo como un puente entre estética y propósito: una invitación a la reflexión, la inspiración y la conexión con nuestra fuerza interior.

Actualmente, sus obras forman parte de colecciones privadas en Latinoamérica, Inglaterra y España. Su presencia en Maastricht y Miami no solo marca un nuevo capítulo en su trayectoria internacional, sino que refuerza su propósito de compartir con el mundo un mensaje de esperanza y de fuerza interior, transmitido a través del dinamismo, la forma y el color, y de mostrar cómo el arte puede inspirar a elevar la vida cotidiana hacia ideales más luminosos.