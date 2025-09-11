Las visitas al Alcázar de los Reyes Cristianos se retrasan hasta noviembre

Las obras que se desarrollan en el edificio del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba se prolongarán hasta primeros de noviembre, una circunstancia que hará que el citado enclave permanezca cerrado a las visitas turísticas hasta esa fecha, manteniéndose abiertos al público los jardines.

Según un informe de la Oficina de Arqueología y la Oficina de Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, “circunstancias sobrevenidas” han impedido terminar los trabajos en la fecha prevista, fijada en un principio para mediados de septiembre, por lo que es preciso mantener limitadas las visitas para facilitar que las intervenciones de rehabilitación se hagan de una forma más rápida, segura y ordenada.

Además, como es usual en este tipo de obras en edificios monumentales, han aparecido elementos de valor que han tenido que ser sometidos a estudio y análisis para tomar decisiones sobre la actuación más adecuadas en ellos.

El acceso a los jardines se mantendrá gratuito, con horario de martes a viernes de 08.15 a 20.15, mientras que los sábados se podrán visitar de 09.30 a 17.30 y los domingos y festivos de 08.15 a 14.15. El próximo sábado y domingo, 13 y 14 de septiembre, esta zona abrirá de 08.15 a 12.00 horas.

La intervención que se realiza en el Alcázar, que se desarrolla bajo la supervisión de la Gerencia, se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la Economía en el programa de ayudas para la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.